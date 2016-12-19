Gözaltına alınan HDP'li Mehmet Emin Adıyaman kimdir sorusunun cevabı haberimizde. HDP'li Mehmet Emin Adıyaman gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, Gaziantep'te gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İbrahimli Mahallesi'ndeki bir yakınının evinde gözaltına alınan Adıyaman, sağlık kontrolünden geçirildi. Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara'ya gönderildi.

MEHMET EMİN ADIYAMAN KİMDİR?

1961 Iğdır doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Iğdır'da tamamladıktan sonra üniversite sınavlarında Van Eğitim Fakültesini kazandı. 1977 yılında yurtsever gençlik içinde yer aldı. 12 Eylül 1980 darbesinde tutuklanarak Erzurum sıkıyönetim mahkemelerinde PKK Kars-Iğdır ana davasında idamla yargılandı ve 3 yıl tutuklu kaldı. Cezaevinden tahliye olduktan sonra 1986 yılına kadar pek çok defa gözaltı ve tutukluluk yaşadı. 1987 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. Üniversite yıllarında yurtsever öğrenci faaliyetleri içinde aktif yer aldı. Hukuk fakültesinden 1991 yılında mezun olduktan sonra Iğdır'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı. Bu dönemde HEP üyeliği ve DEP Iğdır kurucu il başkanlığı yaptı. 1994 yerel seçimlerinde DEP (Demokrasi Partisi) Iğdır Belediye Başkan adayı oldu.