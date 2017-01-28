Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gece evinde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince evinde gözaltına alınan Meral Danış Beştaş, emniyete götürüldükten sonra ifadesi alınmak üzere savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edilen Beştaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR
Gözaltına Alınan Hdp'li Beştaş Serbest Bırakıldı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gece evinde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gece evinde gözaltına alınan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.