Gözaltına Alınan Hdp'li Başaran Serbest Bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı ve savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gözaltına Alınan Hdp'li Başaran Serbest Bırakıldı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı ve savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, HDP Batman Milletvekili Başaran, sabah saatlerinde gözaltına alındı ve savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - ANKARA

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