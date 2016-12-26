Gözaltına Alınan HDP'li Aysel Tuğluk Kimdir?

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı. HDP'li Aysel Tuğluk kimdir? Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Ankara'da gözaltına alındı. HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

AYSEL TUĞLUK GÖZALTINA ALINDI

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Tuğluk'un Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi. Olayın ardından HDP Genel Merkezi de gelişmeyi doğrulayarak, Tuğluk'un evinde gözaltına alındığını sosyal medyadan duyurdu.

AYSEL TUĞLUK KİMDİR?

Aysel Tuğluk 17 Temmuz 1965 Elazığ doğumludur. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Barış ve Demokrasi Partisi'nin destekleyeceği bağımsız aday olarak Van'dan aday olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukat olarak çalıştı. Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. İnsan Hakları Derneği Üyesi ve Yurtsever Kadınlar Derneği Kurucusu oldu. Demokratik Toplum Partisi Eşbaşkanlığı görevini yürüttü. XXIII. Dönem Diyarbakır milletvekilidir. Bekârdır. Abdullah Öcalan'ın eski avukatı ve arkadaşlarından Aytekin Tuğluk'un kız kardeşidir. Abisinin PKK'daki aktif görevleri nedeniyle örgütle ilişkisi eskiye dayandığı iddia edilmektedir.

DTP içindeki ılımlı kanattan olduğu iddia edilen ve Ahmet Türk'le beraber parti içinde "pasif ve uzlaşmacı" olmakla suçlanan Tuğluk, 9 Kasım 2007 tarihindeki DTP Olağanüstü Kongresi'nde eşbaşkanlık görevinden ayrıldı. 11 Aralık 2009'da milletvekilliği Demokratik Toplum Partisi'nin kapatılması ile sona erdi. 12 Haziran 2011 seçimlerinde Van ili bağımsız milletvekilliği adayı olmuş ve seçilmiştir.







