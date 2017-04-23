Göz Yaşartan İsteği Kaymakam Yerine Getirdi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, 90'lık dedenin anlamlı isteği Kaymakam tarafından yerine getirildi.



Kabadüz İlçesinde yaşayan 90 yaşındaki Salim Tıkıç'ın göz yaşatan isteği, Kaymakam Mustafa Uğur Özerden tarafından yerine getirildi.



Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden daha önce yaptığı mahalle gezisinde karşılaştığı Salim Tıkıç'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına katılmak istediğini ancak yaşlılığı nedeniyle gelmekte zorlanabileceğini, bu nedenle kendisine yardımcı olmasını istedi .



Yaşlı dedenin talebi üzerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı günü Salim Tıkıç evinden makam aracıyla aldıran Kaymakam Mustafa Uğur Özerden dedenin unutulmaz bir bayram kutlamasına yardımcı oldu.



Kaymakam Özerden, Salim Tıkıç'ın anlamlı isteğini yerine getirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Vatandaşların her türlü isteğini değerlendirdiklerini dile getiren Özerden, "Büyüğümüzün ilçemizde gerçekleşen 23 Nisan kutlamalarına katılmak isteğini yerine getirdik. Kendisi de çok mutlu, bizlerde çok mutluyuz. Allah kendisinden razı olsun, uzun ömürler versin."dedi.



90 yaşındaki Salim Tıkıç ise unutulmaz bir gün yaşadığının altını çizerek, "23 Nisan Bayramına katıldığım için çok mutluyum.Kaymakamımızdan Allah razı olsun. Bugünü ömrümün sonuna kadar unutmayacağım."diye konuştu. - ORDU