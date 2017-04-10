Göz Yanılsaması Müzesi" Ziyaretçilerine Farklı Bir Deneyim Yaşatıyor

"Göz yanılması müzesi" olarak da bilinen Trick Eye Müzesi, her iki boyutlu sanat parçasına üç boyutlu olma hayalini vermekte.



Müzede "trompe l'oeil" (Fransızca'da gön yanılması) teknikleri kullanılmıştır. Bu teknikte resmin ustası resimlerinde fırça darbelerinin görünmeyecek şekilde olmasını amaçlar.



Bu müzelerden biri 15 Aralık 2010'da Kore'deki Seul şehrinde açıldı. Müzeyi ziyaret edenler ise sadece resimlere bakmak yerine kendilerini orijinal eserin bir parçasıymış gibi, tabloların içinde resimlerle uyumlu bir biçimde bulabilirler.



Kore'de Seul dışında Busen ve Jeju'da, Singapur- Sentosa'da, Çin- Hong Kong'da, Tayland- Phuket'te ve daha birçok farklı ülkede bu göz yanılmasına neden olan resimlerin olduğu müzelerin benzerlerini bulabilirsiniz.



































