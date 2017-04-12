Göz tembelliği hafife alınmamalı

Tedavi edilmeyen göz hastalıklarının hayat boyu devam edecek görme kayıplarına neden olacağını dile getiren Op. Dr. Yararcan, "Bu nedenle 3 yaş öncesinde tüm çocuklar, şikayet olsun veya olmasın mutlaka göz doktoru tarafından muayene edilmelidir" dedi.

Göz kayması ve iki gözün kırma derecelerinin farklı olmasının göz tembelliğine neden olduğunu anlatan Op. Dr. Mucize Yararcan, "Sadece net görüntü beyin tarafından kabul edilir. Gözlerden biri net görüntüyü beyne yollamıyorsa bu gözden gelen görüntü algılama dışı kalır. Bu da görme sisteminde tembelliğe neden olur. Düzeltilmemiş kırma kusurları veya tek veya iki gözde düzeltilmemiş olan yüksek astigmatizm varsa göz tembelliği gelişebilir. Göz kapağı düşüklüğü gibi bir veya iki gözün kapalı kalarak görme yapamadığı durumlarda göz tembelleşir. Göz tembelliği kalıtsal olabilir. Ailesinde göz tembelliği olan çocuklar mutlaka muayene edilmelidir" dedi.

Çocuklar anlayamaz

Mucize Yararcan, "Çocukluk çağında düzeltilmemiş kırma kusurları göz tembelliği ile sonuçlanır. Görme bozukluklarının erken tespiti ancak erken muayene ile mümkündür. Çocuklar az gördüklerinin farkında olmazlar. Ailelerin dikkati de yalnız başına yeterli olmaz. Bu nedenle bebek doğduktan sonra ilk ay göz muayenesine götürülmelidir" dedi.

Her yaşta muayene

Op. Dr. Yararcan, "Çocuğun gözünde kayma varsa, eline aldığı cisimlere yakından bakıyorsa, göz-baş ağrısı problemi veya göz ovuşturması varsa, bir nesneye bakarken başını eğiyorsa ve ailenizde göz tembelliği olan biri varsa bir hekime danışın. Çocukta doğuştan gelen bir göz tansiyonu veya katarakt olabilir. Göz tansiyonu erken tedavi edilmezse, zaman içerisinde göz içerisinde hasara ve büyümeye yol açacaktır. Erken tanı koyabilmek için 0-3 yaş aralığı önemli. Problem ne kadar erken çözülürse tedavi o ölçüde başarılı olur. Erken tanı ile ömür boyu sürebilecek bozuklukların önüne geçebiliriz" diye konuştu.

