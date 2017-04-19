Göz Seğirmesi Ciddi Göz Hastalıklarının Belirtisi Olabilir"

Kudret Göz İstanbul Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Selvi, göz seğirmesinin stres ve fazla miktarda kafein tüketimi gibi nedenlerle görülebildiğini belirterek, göz içi iltihapları gibi ciddi göz hastalıklarının da belirtisi olabildiğini vurguladı.



Göz seğirmesine ilişkin yazılı açıklama yapan Selvi, toplum genelinde çok yaygın bir şikayet olan göz seğirmesinin bedenin uyarısı olabileceğine işaret etti.



Tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesinin, göz çevresinde özellikle göz kapağında istemsizce kasılmaların meydana gelmesi olarak tanımlandığı bilgisini paylaşan Selvi, şu ifadeleri kullandı:



"Göz seğirmesi genellikle üst göz kapağında hissedilir ve birkaç saniye, 1 -2 dakika gibi kısa sürede kendiliğinden geçer. Kısa süreli yaşanan göz seğirmeleri genellikle stres, sigara kullanımı, çok fazla alkol, kafein tüketmek, uykusuzluk, yorgunluk, dengesiz beslenme ve bazı ilaçların yan etkilerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu etkenler ortadan kalktığında da şikayetler son bulur.



Göz seğirmesi ile bedeniniz size dinlenmeniz gerektiğini, vitamin, magnezyum eksikliğiniz olduğunu, alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerektiğini, sigarayı mutlaka bırakmanız gerektiğini anlatıyor olabilir."



Selvi, uzun süreli, kronik göz seğirmelerinin hastalık habercisi olabileceği uyarısında bulundu. Göz seğirmesinin kişinin kontrolü dışında olduğuna ve uzun süreli olduğunda sinir bozucu olabildiğine dikkati çeken Selvi, şunları kaydetti:



"Haftalarca, aylarca süren göz seğirmesi şikayetiyle başvuran hastalara rastlayabiliyoruz. Uzun süreli şikayetlerin altında daha ciddi nedenler, göz ya da sinir sistemine bağlı hastalıklar yatıyor olabilir. Bir haftayı aşan göz seğirmelerinde, göz seğirmesiyle birlikte gözlerde kızarıklık, şişlik ya da üst göz kapağında düşüklük oluştuğu durumlarda, gözlerde hissedilen seğirmeler yüzün başka bir bölümünde de hissedildiğinde uzman bir doktora başvurmak gerekir.



Göz seğirmesine neden olan hastalıkların başında göz kuruluğu, göz alerjileri, göz bozuklukları, konjonktivit, halk arasında bilinen ismiyle pembe göz, göz içi iltihapları yani üveit, göz kapağı iltihapları yani blefarit, gözün tahrişi, ışık hassasisyeti ya da ışık ıntoleransı olarak bilinen fotofobi gelir. Çok nadir olsa da bell paralizi, distoni, parkinson, tourette sendromu sinir sistemi hastalıkları da göz seğirmesine neden olabilir."



Göz yorgunluğuna dikkat



Selvi, göz seğirmesinin göz yorgunluğuna bağlı olabileceğini bildirdi. Özellikle bilgisayar karşısında masa başı çalışanları uyaran Selvi, göz seğirmesine karşı şu önerilerde bulundu:



"Özellikle bilgisayar başında çalışanlar gözün yorulmasına bağlı olarak sıklıkla göz seğirmesi şikayeti yaşarlar. Bilgisayar kullanmak, kitap okumak, yazı yazmak, dikiş dikmek gibi gözlerin belli bir noktaya uzun süre odaklandığı işlerle uğraşanların her 20 dakikada bir gözlerini dinlendirmelerini öneririm. 1-2 dakika gözleri kapatarak dinlendirmek, uzağa odaklanarak bakmak gibi basit uygulamalar göz seğirmesinin yanı sıra göz kuruluğu, yalancı miyop olarak bilinen siliyer kas spazmlarının önüne geçmede faydalıdır.



Bilgisayarınızın, televizyonunuzun ekranında parlama varsa ekranın yerini değiştirmek, yansıma önleyici filtre kullanmak gibi yöntemlerle parlamayı azaltın. Beslenme biçiminize özen gösterin. Kahve ve çay gibi kafeinli içecek, alkol tüketimi ve tüketim miktarınızı gözden geçirin. Uzmanlara danışarak yaş, kondisyon, sağlık durumunuza uygun egzersizler yapın, uyku düzeninize dikkat edin. B ve B12 vitamini içeren besinler tüketin, doktorunuzun öneri ve görüşleri doğrultusunda gerekli olduğu takdirde vitamin takviyeleri kullanın. Bazı ilaçların yan etkileri göz seğirmesine yol açabilmektedir. Kullandığınız ilaçlarla ilgili olarak göz doktorunuzu bilgilendirin."