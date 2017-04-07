Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği tarafından, "Göz Sağlığınız İçin Ayağınıza Geliyoruz" projesi kapsamında Hayrabolu'da göz taraması yapılmaya başlandı.



Hayrabolu Devlet Hastanesi Baş Hekimi Bilal Yaman, proje kapsamında mobil göz sağlık aracı ile Hayrabolu'da göz sağlığı hizmeti alamayan göz hastalarına uzman doktorlar tarafından hizmet verilmeye başlandığını söyledi.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve özelikle göz sağlığının bozuk olduğu düşünülen diyabetli hastalar ve öğrencilerin hedef grubu oluşturduğunu ifade eden Yaman, "Hedef grubun yanında diğer vatandaşlarımız da bu hizmetlerden yararlanabileceklerdir. Proje süresince ilçemiz genelinde bütün vatandaşlarımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.



Yaman, Nisan ayı boyunca göz taraması hizmetinin verileceğini sözlerine ekledi.