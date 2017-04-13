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Gourmet Burger
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Gourmet Burger

Alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde!

Gourmet Burger

Alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde!

Lezzet kombinasyonlarından oluşan ve uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hazırladığımız bu çok keyifli workshopta herkesi şaşırtabileceğiniz farklı tatlar hazırlamaya var mısınız?

Ciabatta ekmeğinde isli ve mısırlı tavuk burger

Karamelize soğanlı ve hardallı köz biber ile steak burger

Meyveli ve çikolatalı pancake burger

Taze biberiyeli ve kuru domatesli köy patatesi

Mayonezli kırmızı lahana

Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.

Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.

Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.

Derslerin telafisi yapılmamaktadır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Sarıyer

Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi

Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12

Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Gourmet Burger

Tür : Eğitim

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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