Gourmet Burger
Alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde!
Alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde!
Lezzet kombinasyonlarından oluşan ve uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hazırladığımız bu çok keyifli workshopta herkesi şaşırtabileceğiniz farklı tatlar hazırlamaya var mısınız?
Ciabatta ekmeğinde isli ve mısırlı tavuk burger
Karamelize soğanlı ve hardallı köz biber ile steak burger
Meyveli ve çikolatalı pancake burger
Taze biberiyeli ve kuru domatesli köy patatesi
Mayonezli kırmızı lahana
Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.
Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.
Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.
Derslerin telafisi yapılmamaktadır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Sarıyer
Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi
Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12
Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Gourmet Burger
Tür : Eğitim
Ücretlimi? : Hayır
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