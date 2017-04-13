Alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde!



Lezzet kombinasyonlarından oluşan ve uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hazırladığımız bu çok keyifli workshopta herkesi şaşırtabileceğiniz farklı tatlar hazırlamaya var mısınız?



Ciabatta ekmeğinde isli ve mısırlı tavuk burger



Karamelize soğanlı ve hardallı köz biber ile steak burger



Meyveli ve çikolatalı pancake burger



Taze biberiyeli ve kuru domatesli köy patatesi



Mayonezli kırmızı lahana



Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.



Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.



Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.



Derslerin telafisi yapılmamaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12



Başlangıç Saati : 14.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Gourmet Burger



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır