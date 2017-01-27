Chef's Table Mutfak Akademisi'nin Gourmet Burger etkinliği ile alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde.



"Alışılmışın dışında farklı lezzette burgerler hazırlamak sizin elinizde! Lezzet kombinasyonlarından oluşan ve uzman eğitmenlerimiz eşliğinde hazırladığımız bu çok keyifli workshopta herkesi şaşırtabileceğiniz farklı tatlar hazırlamaya var mısınız?"



Ciabatta ekmeğinde isli ve mısırlı tavuk burger



Karamelize soğanlı ve hardallı köz Biber ile steak burger



Meyveli ve çikolatalı pancake burger



Taze biberiyeli ve kuru domatesli köy patatesi



Mayonezli kırmızı lahana



Özel tasarım görüntü ve ses sistemli U düzendeki workshop mutfağında, eğitim şeklinde yapılacak workshop'ta, özel şef masanızda ziyafet düzeninde yemeklerinizi sırasıyla hazırlayıp yiyebilirsiniz.



Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.



Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.



Derslerin telafisi yapılmamaktadır.