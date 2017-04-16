Göstere Göstere Tam 90'a

Dünya Liglerinde hafta sonunda oynanan maçlardaki en güzel gollerden biri Peru'da atıldı.



Universitario ile Alianza Lima arasında oynanan maçta uzun süre unutulmayacak bir gol vardı. Ev sahibi takımdam Arquimedes Figuera attığı golle haftaya damgasını vurdu.



Figuera rakip yarı alanın ortasından aldığı topla ceza sahasına doğru hareketlendi. Üç kez şut hazırlığı yapan 27 yaşındaki futbolcu hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu üst köşeden ağlarla buluşturdu.



Bu muhteşem golün görüntüleri Güney Amerika'da günün en çok etkileşim alan videoları arasında yer aldı.



Figuera'nın inanılmaz golüyle 1-0 öne geçen Universitario, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



(Sporvadisi.com)