Görüşmeler İyi Bir Yolda Gidiyor'

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmaya odaklandıklarını ve hedefleri doğrultusunda bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak zorunda olduklarını söyledi.



ESTEBAN, TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYOR



Çubukçu, yeni sezon için bir kaleci arayışında olmadıklarını, Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado ile yollarına devam etmek istediklerini belirtti. İç transferde Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'nun sözleşmelerini uzattıklarını kaydeden Çubukçu, Kosta Rikalı kaleci Esteban konusunda, "Görüşmeler gayet olumlu gidiyor. Esteban,Trabzon'u çok seviyor ve kalmak istiyor. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı var. Kosta Rika Milli Takımı'nda forma giymiş, tecrübeli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.



Kendisinin ve başkan Muharrem Usta'nın Esteban ile görüşme yaptığını belirten Çubukçu, "Görüşmeler, iyi bir yolda gidiyor. Yakın bir zamanda bu konuyu netleştireceğiz. Gelecek sezon için bir kaleci arayışımız yok." ifadesini kullandı.