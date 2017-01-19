Görüntülü Bülten Dağıtımı) Arnavutköy Belediyesi "Halter Turnuvası" ile Genç Sporculara Destek...

ARNAVUTKÖY Belediyesi bu yıl üçüncü kez düzenlediği 'İstanbul Okullar Arası Halter Şampiyonası' ile genç sporculara destek olmaya devam ediyor.

Arnavutköy Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya birçok öğrenci katıldı. Etkinlikte yer alan Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mahmut Okur, ailelerin spor konusunda çocuklarına destek olmalarını tavsiye etti. Okur, öğrencilerin halterde ciddi başarılara imza attıklarını ve bu süreçten sonra ailelerin spora bakışının değiştiğini, çocuklarına daha fazla destek olmaya başladıklarını belirtti.

'HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN'

Kendi yaş gruplarında dünya halter üçüncüsü olan Ayşe Doğan ve dünya halter dördüncüsü olan Ayşe Narin, tüm gençlere 'Hayallerinin peşinden gidin' önerisinde bulundu. İlk başta ailelerinin kendilerine karşı çıktığını ifade eden başarılı gençler, başarılarının ardından ailelerinin de desteğini almaya başladıklarını söyledi.

'ÖĞRETMEN OLUP BEN DE GENÇLERİN ELİNDEN TUTACAĞIM'

İleride spor öğretmeni olmak isteyen genç sporcu Kürşat Yıldırım ise, ilk başarısını 2013 yılında Türkiye şampiyonu olarak kazandığını dile getirdi. Kazandığı yarışmanın kendisine çok şey kazandırdığını belirten Yıldırım, 'Bu başarı benim önümü açtı ve milli olmamı sağladı. Şu anda önümüzdeki yarışmaya hazırlanıyorum. Avrupa şampiyonu olacağıma inanıyorum. Çoğu kişi matematikte iyiken ben sporda iyiyim. Öğretmenlerim benim ellerimden nasıl tuttuysa ben de boynumun borcunu yerine getirip öğretmen olunca öğrencilerimin elinden tutacağım ve onları iyi bir sporcu olarak yetiştireceğim' diye konuştu.