Görüntülü Bülten Dağıtımı) 20 Bin Öğrenci Lys Deneme Sınavı'nda Ter Döktü

UĞUR Okulları'nın Türkiye genelindeki 20 bin öğrencisi için açık uçlu ve kısa cevaplı sorularının yer aldığı LYS Deneme Sınavı, eş zamanlı olarak Antalya Muratpaşa Kampüsü'nde de gerçekleştirildi. LYS'de açık uçlu, kısa cevaplı soruların yer alacağını açıklayan ÖSYM, bu kararıyla birlikte ezbercilikten uzak yeni bir eğitim sisteminin geldiğini haber verdi. Uzun yıllardır öğrenmeye dayalı eğitim sistemini benimsemiş olan Uğur Okulları da açık uçlu sorular ile ilgili merak edilenlere açıklık getirmek adına eğitimcilerin yer aldığı bir panel düzenlemişti. Bu panelin ardından, Uğurlular için açık uçlu sorulardan oluşan bir LYS deneme sınavı düzenleyen Uğur Okulları, iki günde 20 bin lise son sınıf öğrencisine kendini test etme şansı sundu.



Türkiye'de ilk defa 2013 yılında açık uçlu soru içeren deneme sınavında uyguladıklarını belirten Uğur Okulları Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Kulaberoğlu, öğrencilerin kavram haritaları ile öğrendikleri bilgileri semantik hafızalarına aktararak daha kalıcı hale getirmeleri gerektiğini söyledi. Kısa cevaplı sorularda zihinden geri getirmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Nevzat Kulaberoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın gelecek eğitim öğretim yılından kademeli olarak başlamak üzere 1-5 ve 9. Sınıflarında müfredatlarında yaptığı değişikliklerin rutin çalışmalardan biri olarak değerlendirilmesini istedi.



Müfredat denildiği zaman sadece eğitim öğretim süreci içinde öğrencilere öğretilen bilgiler olmadığını ifade eden Nevzat Kulaberoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Bu bilgiler kadar, yeni yaklaşımlar ve yeni uygulamaları da içerir. Özellikle çağdaş ve evrensel yaklaşımların müfredata alındığını görüyoruz. Fen teknoloji ve mühendislik alanındaki gelişmelerin bu alandaki becerilerin öğrencilere kazandırılması amacıyla ilköğretim fen bilgisi müfredatındaki yapılan değişiklikleri çok önemli değerlendiriyoruz. Programlama ve kodlama olarak adlandırılan öğrencilerde algoritmik düşünce becerisini geliştiren uygulamaların müfredata entegre edilmesi çok önemlidir.'



Lisede Türk Dili ve Edebiyatı müfredatındaki değişikliği de değinen Kulaberoğlu, sözlerine şöyle devam etti: 'Bu açıklamalar bölümünde yer alıyor. Dikkat edilmesi gereken hususlar bölümünün 4. maddesinde her liseye başlayan öğrencinin her dönem birer kez olmak üzere kitap okuması zorunluluğu getiriliyor. Bu çok önemli. Çünkü kitap okuma oranı çok düşük olan bir toplumuz. Bunun okulda müfredata entegre edilmesi çok önemli.'



LYS'de açık uçlu veya kısa cevaplı tabir edilen soruların bu yıl ilk kez uygulanacağını belirten Kulaberoğlu, 'Bu uygulamayı biz 2013 yılında Uğur Okulları olarak Türkiye genelinde yaklaşık 20 bin öğrenciye yapmıştık. Bu yılda ülke genelinde 20 bin lise son sınıf öğrencisine açık uçlu ve kısa cevaplı soruları içeren deneme sınavını yapıyoruz. Yapılması gereken bir sınavdı. Ölçme ve değerlendirme yaklaşımında iki temel unsur vardır. Biri süreç değerlendirme, burada eğitim faaliyetleri içinde kazanımlardan hangilerinin eksik olduğu ve bu eksiklikleri telafi etmek amacıyla yapılır. Diğeri de yerleştirme ve seçme amacıyla yapılan öğrencide bilgiden ziyade sıralama yapılan sınavlardır. TEOG, LYS ve YGS bu tür sınavları bunlardandır' diye konuştu.



Sınavların eğitim süreçlerini doğrudan etkilediğinin altını çizen Kulaberoğlu, '2 milyon öğrencinin sınava giriyor olması, okulları, öğretmenleri velileri ister istemez bu sınavlara hazırlığa itiyor. Sınavların kısa cevaplı olması da eğitimin buna yönelik yapılmasına neden oluyor. Ancak bu yıl ve bu yıldan sonra açık uçlu ve kısa cevaplı soruların sınava dahil ediliyor olması okullarımızdaki eğitim öğretim niteliğini geliştireceğini düşünüyoruz. Sınavlardaki başarı okullardaki sistemin yanı sıra, kodlama eğitimi, kitap okuma yoğunluğu gibi uygulamaların çok yapan öğrencilerin daha çok başarılı olacağını öngörüyoruz. Doğru gerekli ve önemli bir adım' dedi.



Yapılan her sınavdan sonra, 'Bu bölüm seçiciydi, bu sorular seçiciydi' gibi değerlendirmelerin yapıldığını hatırlatan Kulaberoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 'Bizim deneyimimiz ise 2017 LYS' de seçici olacak olan sorular, açık uçlu ve kısa cevaplı sorular olacaktır. Bu soruları doğru cevaplayan öğrenciler sıralamada daha yukarıya çıkacaklardır. Biz Uğur Okulları olarak hem öncülük yapıyoruz, öğrencilerimize bu yönde eğitim veriyoruz. Bu konunda biraz iddialıyız. Eğitim öğretim ve sınavda başarı konusunda, çok okuyan ve okuduğunu iyi anlayan, işlem yapan öğrencilerin daha öne çıkacağını belirtiyoruz.? - Antalya