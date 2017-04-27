Görüntülerle)yanmaz Strafor Testi Yangın Çıkardı; Itfaiye Amiri Ağır Yaralandı

Yangına müdahele için gelen itfaiye amiri Ersin Gezer'in ağır yaralandığı patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



Haber - Kamera Ersan SAN-İbrahim AKTÜRK-Soner HASIRCIOĞLU İstanbul DHA



Bağcılar'da, inşaat alanında strafor yüklü TIR yangınına müdahale eden itfaiye Grup Amiri, yakıt deposunun patlaması sonucu ağır ayaralandı. Yangına 'yanmaz' olarak sipariş edilen straforun tutuşturularak test edilmesinin neden olduğu ileri sürüldü.



Olay, Bağcılar Ordu Caddesi bulunan inşaat şantiyesinde 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre inşşat firması görevlileri, daha önce sipariş ettikleri yanmaz straforları TIR üzerinde test etmek istedi. Bir görevlinin ateşlemesiyle straforlar tutuştu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında TIR'ın yakıt deposu patladı. Patlamada Başakşehir İtfaiye Grup Amiri Ersin Gezer ağır yaralandı. Ersin Gezer, ambulansla Bağcılar'da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Gezer'in hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Hastane önüne gelen Gezer'in çalışma arkadaşları gözyaşı döktü.



adını açıklamak istemeyen görgü tanığı şantiye bekçisi, Kamyon köpük getirdi, üzerindeki çadır açıldı. Bir arkadaş yanmayan garantili olarak gelmiş olan köpüğü denemek istemiş, test yapmış. yangın çıkmış. Deposu da plastik, patlamasıyla yanındaki çemberi itfaiyeye çarpıyor. dedi.



Yangın anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, TIR'dan alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiği görülüyor. Görevliler, yangın sırasındaki diyalogları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Şantiye bekçisi, Kim yaktı yav derken başka birisi, Ha bu yaktı diyor.



İtfaiye amirinin ağır yaralandığı patlama anının cep telefonu kamerasınca kaydedildiği de ortaya çıktı. Görüntülerde,TIR yangını sürerken itfaiye araçlarının geldiği görülüyor. Tam o sırada TIR yakıt deposunun bir gürültüyle patladığı yansıyor. Patlamanın ardından itfaiye ekiplerinin koşuşturduğu görülüyor.



Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.