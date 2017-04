Görüntülerle) İngiltere Parlamentosu Başbakan May'in Erken Seçim Önerisini Onayladı

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in dün gündeme getirdiği "erken seçim" önerisini, bugünkü oylamada onayladı.



May'in, "Brexit sürecinde elimizi güçlendirecek" diye önerdiği erken seçim 8 haziran'da yapılacak.



May dünkü açıklamasında, "Ülke Avrupa Birliğinden çıkma kararı aldığından beri İngiltere kararlı ve güçlü bir liderliğe ihtiyaç duymaya başladı ve ben başbakan olduğumdan beri hükümet bunu sağlıyor" dedi.



Ülkenin bir genel seçime ihtiyacı olduğunu söyleyen May, bu kadarı yakın zamanda ve istemeyerek aldığını belirterek, "Şu an bunun için tek bir şansımız var" dedi.



İngiltere İşçi Partisi ve Muhalefet lideri Jeremy Corbyn de, Başbakan May'in seçim kararını olumlu karşılayarak, insanlara çoğunluğun menfaatini gözeten bir hükümet için oy kullanma fırsatı olarak değerlendirdi.



Corbyn yaptığı açıklamada, "İşçi Partisi, ekonomiyi yeniden inşa etmeyi başaramayan, hayat standartlarını düşüren ve eğitim ve ulusal sağlık sisteminin bütçesini düşüren bir hükümete etkili bir alternatif olmayı öneriyor" dedi.



Görüntü Dökümü:



- İngiltere parlamentosu oylama - Londra