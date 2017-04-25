Görüntüleri Ortaya Çıkan Küçük Çocuğa İşkence Olayının Zanlıları Yakalandı

Görüntüleri ortaya çıkan küçük çocuğa işkence olayının zanlıları yakalandı

Çocuğa işkence ettikleri iddia edilen Suriyeli işçiler gözaltına alındı

Suriyeli o işçiler gözaltına alındı

Suriyeli işçiler özel ekip tarafından yakalandı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaatta çalışan Suriyeli işçilerin 9 yaşındaki bir çocuğa işkence yapmalarının görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından inceleme başlatan ekipler, Suriyeli işçilerden 2'sini gözaltına alırken diğer işçinin ise arandığı belirtildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, yaklaşık 25 gün önce Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Selman kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Halil Y.'ye ait inşaatta çalışan Suriyeli 3 işçi, inşaat sahibi babanın 9 yaşındaki oğlu Mustafa Y.'ye işkence etti. Küçük çocuğu inşaat içerisinde kucaklayarak birbirlerine atıp eğlenmeye çalışan işçiler, bir yandan da cep telefonuyla kaydetti. Küçük çocuğun korku içinde bağırmasına aldırış etmeyen işçiler, kürekle çocuğu korkutarak Arapça hakaretler etti. Uzun süre işkenceye maruz kalan küçük çocuk duvar dibinde yardım çığlıkları atarken Suriyeli işçilerin ise gülerek eğlendikleri görüldü. Bir fırsatını bulan Mustafa Y. kaçarak Suriyeli işçilerin işkencesinden kurtuldu.

Telefonu şarj eden Abdullah Y. videoyu görünce şok oldu

Suriyeli işçiler, işkence görüntülerini kaydettikleri cep telefonunu şarj etmek için Mustafa Y.'nin ağabeyi Abdullah Y.'ye verdi. Cep telefonunu şarja takan Abdullah Y. içindeki videoyu izleyince şok geçirdi. Kardeşinin Suriyeli işçiler tarafından işkenceye maruz kaldığını gören Abdullah Y. durumu babasına haber verdi. Aile ile Suriyeli işçiler arasında çıkan tartışma sonrası işçiler olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Zanlıları yakalamak için özel ekip kuruldu

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Aile bireyleri karakola götürülerek ifadeleri alınırken Suriyeli işçilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Ekibin 3 günlük çalışmasının ardından izine ulaşılan Suriyeli işçilerden 2'sini dün Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından bu gün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilirken diğer zanlıyı yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.