Görüntü Yönetmenliği Atölyesi

İstanbul Film Akademi sene boyunca sinema alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilerini bekliyor.



Bir filmi oluşturan pek çok yapı taşı vardır, fakat 'unutulmaz' filmler genellikle sahneleriyle, yani görüntüleriyle hatırlanır. Bir filmde 'görüntüyü oluşturmak' ise görüntü yönetmeninin görevidir.Görüntü yönetmenliği, sadece görüntünün kamera ile kaydedilmesinden öte, hikayenin 'hareketli resimlere' dökülebilmesi için, sanatsal bakış açısının, teknik bilgi ve birikim ile birleştirilerek, filmin görsel dünyasının tasarlanmasıdır.



İstanbul Film Akademi Görüntü Yönetmenliği Programı, katılımcılarına bu vizyon ile, görüntü yönetmenliğinin sanatsal ve teorik altyapısını öğretmenin yanında, bünyesindeki plato, kamera ve ışık malzemesi gibi donanımları sayesinde, yoğun uygulama ve pratik yapma imkanı da sağlayarak deneyim kazandırmayı hedeflemektdir. Ayrıca, program boyunca bazı derslere eşlik edecek olan profesyonel kamera ve ışık ekipleri sayesinde de, katılımcıların sektörel işleyiş ve profesyonel yaklaşımlar hakkında da bilgi edinmesi amaçlanmaktadır.