Görünmez Çocuk - Tiyatro 34

Altan Tezel'in yazıp yönettiği çocuk oyunu "Görünmez Çocuk", çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Görünmez Çocuk - Tiyatro 34

Altan Tezel'in yazıp yönettiği çocuk oyunu "Görünmez Çocuk", çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Babasının kimya laboratuvarında rastlantı sonucu bir sıvıyı içerek görünmez olan Mert'in inanılmaz macerası, çocukları heyecanlı ve gizemli bir dünyaya götürüyor.

Yaş: 5+ 

Süre: 60 dakika

Yazan, yöneten: Altan Tezel 

Oynayanlar: Özlem Tezel, Öney Olcaytu, Hüseyin Dilan, Begüm Gönenç, Serkan Günüşen

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Dora Sahne

Mekan Adresi : Bahariye Caddesi. Ünertan Pasajı No: 35

Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Görünmez Çocuk - Tiyatro 34

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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