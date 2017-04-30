Altan Tezel'in yazıp yönettiği çocuk oyunu "Görünmez Çocuk", çocuklarla buluşmaya devam ediyor.



Babasının kimya laboratuvarında rastlantı sonucu bir sıvıyı içerek görünmez olan Mert'in inanılmaz macerası, çocukları heyecanlı ve gizemli bir dünyaya götürüyor.



Yaş: 5+



Süre: 60 dakika



Yazan, yöneten: Altan Tezel



Oynayanlar: Özlem Tezel, Öney Olcaytu, Hüseyin Dilan, Begüm Gönenç, Serkan Günüşen



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Dora Sahne



Mekan Adresi : Bahariye Caddesi. Ünertan Pasajı No: 35



Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Görünmez Çocuk - Tiyatro 34



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır