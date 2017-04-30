Görünmez Çocuk - Tiyatro 34
Altan Tezel'in yazıp yönettiği çocuk oyunu "Görünmez Çocuk", çocuklarla buluşmaya devam ediyor.
Altan Tezel'in yazıp yönettiği çocuk oyunu "Görünmez Çocuk", çocuklarla buluşmaya devam ediyor.
Babasının kimya laboratuvarında rastlantı sonucu bir sıvıyı içerek görünmez olan Mert'in inanılmaz macerası, çocukları heyecanlı ve gizemli bir dünyaya götürüyor.
Yaş: 5+
Süre: 60 dakika
Yazan, yöneten: Altan Tezel
Oynayanlar: Özlem Tezel, Öney Olcaytu, Hüseyin Dilan, Begüm Gönenç, Serkan Günüşen
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Dora Sahne
Mekan Adresi : Bahariye Caddesi. Ünertan Pasajı No: 35
Başlangıç Saati : 30.04.2017 15: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Görünmez Çocuk - Tiyatro 34
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io