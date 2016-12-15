Görümce ve Pis Yedili'nin Yıldızı Eda Ece Kimdir?

Üç kız çocuklu bir Türk ailesinin en küçük çocuğu olan Eda Ece Uzunalioğlu, 20 Haziran 1990 tarihinde doğdu. Yer aldığı Türk dizilerinin yanı sıra, ona asıl şöhreti getiren yapımlar sinema filmleri oldu. Dizilerde kısa süreli rol alsa da, sinema filmleri gişelerde başarı elde etti.

EDA ECE'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdikten sonra oyunculuk kariyerine başlayan Eda Ece Uzunalioğlu, sektörde Eda Ece adıyla anılmaya başladı. Kariyerine Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Adını Feriha Koydum gibi dizilerde konuk oyunculuk yaparak başladı. İlk olarak Pis Yedili dizisinde as oyuncu olarak yer aldı. Pis Yedili'de Günçiçek karakteri ile bilindi. 2014 yılında Beni Böyle Sev, 2015 yılında İlişki Durumu: Karışık dizisinde rol aldı.

GUPSE ÖZAY'IN 'ŞEYTAN GÖRÜMCE' KARAKTERİNDEN ÇOK ÇEKTİ!

Sinema oyunculuğu kariyerine 2010 yılında Mahpeyker ile başladı. 3 yıl sonra Kızım İçin filminde rol aldı. Kocan Kadar Konuş filminde Ceren karakteri ile popülerliğini katladı. 2016 yılında ise Gupse Özay'a partner olarak Deniz karakterini canlandırdı. Gupse Özay, Eda Ece, Buğra Gülsoy'un başrollerindeki film gişede iyi sonuçlar elde etti.