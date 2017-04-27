Görükle'ye Kız Öğrenci Yurdu

70 bin kişi kapasiteli Uludağ Üniversitesi'nin de Görükle'de bulunduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, otel konforundaki yurdun kız öğrencilerin güvenli bir ortamda kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacağını söyledi.

Arsası Büyükşehir Belediyesi tarafından bağışlanan ve normal standartlar yüzde 50 iyileştirilerek planlanan yurt binasının inşa edilmesine yönelik protokol, Ankara Yolu'ndaki başkanlık binasında imzalandı. Protokole, Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Recep Altepe, Alpiş İnşaat A.Ş adına da firma sahibi Sertaç Karaalp imza koydu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, üniversite öğrencileri için büyük ihtiyaç olan yurt konusunda bir hamle daha yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Görükle'de arsası Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan 3600 metrekarelik alanın yurt yapımı karşılığında Alpiş İnşaat'a devredildiğini vurgulayan Başkan Altepe, tamamlanacak inşaatla birlikte bu konuda önemli bir eksikliğin daha giderilmiş olacağını kaydetti. Konuşmasında üniversitenin 70 bin kişilik nüfusuna değinen Başkan Altepe, "5 kat ve 6200 metrekare inşaat alanlı yurdumuzda 200 öğrencimiz kalacak. Yemekhanesinden yatakhanesine, spor salonundan çok amaçlı salonuna, revirinden etüt odalarına kadar tam donanımlı olacak. Gençlerimizin güzel vakit geçirerek kendilerini eğitebileceği ender mekanlardan biri olacak. Bu işi özenerek sahiplenen, Sertaç Karaalp arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Hem kendileri, hem Bursamız hem de öğrencilerimiz açısından hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Alpiş İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp ise yurt yapımında gösterdiği kolaylık ve verdiği destek nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti. Görükle'nin en güzel yerinde yapılacak yurdun mimarisi ve kalitesiyle parmakla gösterilen yapılar arasında bulunacağını ifade eden Karaalp, "Okumak için şehir dışından Bursa'ya gelen kızlarımıza barınmaları amacıyla güvenli bir yurt yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Mimarımıza taleplerimizi ilettik. En güzeli için hiçbir masraftan kaçınmayacağız. İnşallah inşaat tamamlandığı zaman bunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. Yurda vefat eden babası Ramazan Karaalp'in isminin verileceğini kaydeden Karaalp, "O yüzden farklı bir gurur yaşıyoruz. Rabbim daha fazlasını bizlere yapmayı nasip etsin diyorum" şeklinde konuştu.