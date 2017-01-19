Görükle Türk Sanat Müziği Koro Konseri Rast Makamında Şarkılar

Şef: İsmail ÖzenKonuk Sanatçı: Çiğdem GürdalSunucu: Serpil Yıldız> Ücretsiz.

Görükle Türk Sanat Müziği Koro Konseri Rast Makamında Şarkılar

Şef: İsmail Özen

Konuk Sanatçı: Çiğdem Gürdal

Sunucu: Serpil Yıldız

> Ücretsiz

Kaynak: Etkinlik.io

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