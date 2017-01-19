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Görükle Türk Sanat Müziği Koro Konseri Rast Makamında Şarkılar
39 Basamak
Kader Arkadaşım
Görükle Türk Sanat Müziği Koro Konseri Rast Makamında Şarkılar
19 Ocak 2017 Perşembe 18:34
Şef: İsmail ÖzenKonuk Sanatçı: Çiğdem GürdalSunucu: Serpil Yıldız> Ücretsiz.
Şef: İsmail Özen
Konuk Sanatçı: Çiğdem Gürdal
Sunucu: Serpil Yıldız
> Ücretsiz
Kaynak:
Etkinlik.io
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