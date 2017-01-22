Görmez ve Gökçek'ten Kuzeykent Cami ve Külliyesi Ziyareti

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kuzeykent Cami ve Külliyesi'nde incelemelerde bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esenboğa Havalimanı yolunda Pursaklar mevkisindeki inşaat alanını gezen Görmez ve Gökçek'e, inşaat firması temsilcisi Müslüm Korkutata ve mimar Öner Tokcan tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.



Kuzeykent Cami ile ilgili "Cumhuriyet tarihinin, Osmanlı'nın demiyorum, Cumhuriyet tarihinin en estetik camisi oluyor." değerlendirmesini yapan Gökçek, külliyenin haziran ayına yetiştirilmesine çalışıldığını belirtti.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez de Ankara'nın, bu mabedle çok daha güzelleşeceğini belirterek, emek veren herkese teşekkür etti. "Kuzeykent Cami ve Külliyesi'ni çok kalıcı ve çok güzel bir eser" olarak nitelendiren Görmez, "Allah, içini doldurmayı, içindeki o huzuru, sevgiyi, muhabbeti, Ankaramızın her hanesine yaymayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.



Camide kullanılacak hat süslemeleriyle ilgili Görmez'in görüşünü soran Gökçek, proje sorumlularına Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarının görüşüne başvurulması için talimat verdi.



Başkan Görmez de kapı tokmağından halı desenine, mihrabın üzerindeki yazıdan kubbedeki yazıya kadar ilişkisi olan bir çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.