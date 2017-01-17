Diyanet İşleri Başkanı: Onun Şahsında Tüm Çocuklardan Özür Dilerim

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Sakarya'daki Kur'an kursunda görevlinin darp ettiği çocuğu makamına davet etti. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki buluşmada Görmez, çocuğun şahsında, Türkiye'deki tüm çocuklardan özür diledi. Görmez, çocuğa "Hayatım boyunca artık dostumsun, arkadaşımsın." dedi.

''BİZ ÇOCUKLARLA ARKADAŞ OLMUŞ BİR PEYGAMBERİN ÜMMETİYİZ''

Buluşmada Hazreti Muhammed'in çocuklarla ilişkilerinden örnekler veren Görmez, şöyle konuştu:



"Biz, çocuklarla arkadaş olmuş, her çocuğa büyük muamelesi göstermeyi öğreten bir peygamberin ümmetiyiz. Secdeye eğildiğinde sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan bir peygamberin ümmetiyiz. Cuma hutbesini irat ederken minbere doğru çıkan çocuğu görüp, hutbesini kesip, minberden aşağıya inen, çocuğu kucağına alarak çocukla hutbe irat eden Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Çocuk ağladı diye namazı çok hızlı kılan, kıldıktan sonra da 'Anne yüreği bu çocuğun ağlamasına dayanmaz' diye 'Namazı hızlı kıldım' diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Biz, 10 yaşında Hazreti Enes ile arkadaş olmuş, 10 sene beraber yaşadığı halde bir defa azarlamayan bir peygamberin ümmetiyiz. Onun için ben gerçekten çok üzgünüm."



''BÜTÜN KURSLARIMIZIN MÜFREDETATI GÖZDEN GEÇİRİLDİ''

"Hocanın dövdüğü yerden gül biter" sözünü doğru bulmadığını vurgulayan Görmez, "Hayır, gül bitmez. Her çocuğumuzu gül kabul edip, hiçbir dikenin o güle bulaşmaması için çalışacağız. Çocuklarımızı sevgiyle eğiteceğiz. Bütün kurslarımızın müfredatı, programı gözden geçirilmiştir. Bütün eğiticilerimizin, pedagojik formasyona sahip olmaları için çok büyük özen gösterdik. Bir açık üniversite gibi sürekli hizmet içi eğitim programlarımıza arkadaşlarımız tabi tutulmaktadır." ifadelerini kullandı.