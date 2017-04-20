Görmez: Güven Toplumu Olursak, Güvenlik Toplumuna İhtiyaç Kalmaz

DİYANET İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle geldiği Ağrı'da, "Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz" dedi.



Bugün uçakla Ağrı gelen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i hava limanında Vali Musa Işın karşıladı. Valiliğe geçen ve burada şeref defterini imzalayan Mehmet Görmez, gazetecilere yaptığı açıklamada bölgenin bölgenin güven ve emniyet acısından büyük yorgunluklardan geçtiğini ve arınmaya başladığını söyledi. 14 yaşındayken Patnos ilçesine geldiğini belirten Görmez, Ağrı'yı ise ilk kez ziyaret ettiğini belirtti. Kutlu Doğum Haftası'nın Ankara'da açılışını yaptıktan sonra ilk büyük toplantıyı Ağrı'da gerçekleştireceklerini ifade eden Görmez şunları söyledi:



"Bu yıl Kutlu Doğum Haftası teması 'Hz. Peygamber ve Güven Toplumu'. Bölgemizin güven ve emniyet acısından büyük yorgunluklardan geçtiğini ve arınmaya başladığını görüyoruz. Bundan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Güven toplumu olursak, güvenlik toplumuna ihtiyaç kalmaz. Onun için öncelikle güven toplumu haline gelmeliyiz. Her ferdi her ferde güvenen, her ailesi her aileye güvenen, işçinin işverene, işverenin işçiye, komşunun komşuya, dostun dosta kalbini, evini teslim edeceği ve edebileceği kadar güvendiği bir ortamın yeniden inşa edilmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kutlu Doğum Haftası'nın zaman zaman sarsılan bu güvenimizin yeniden inşa edilmesine vesile olmasını diliyorum."



- Ağrı