Görmez, Göreve Başlayacak 5 Bin Imama Seslendi (2)

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, imamlık mesleğinin günde beş defa namaz kıldırmaktan ibaret olmadığını belirterek, "İmam, öncüdür, rehberdir. İmam, günde beş defa namaz kıldıran memur değildir. Cami de namaz vakitlerinde açılıp kapanan devlet dairesi değildir. Camilerimizi ibadet merkezi olmanın yanında birer ilim merkezi, birlik ve sevgi mekanları haline getireceksiniz." dedi.



Görmez, Türkiye genelinde bulunan 30 eğitim merkezinde, "Mesleğe Hazırlık Eğitim Kursunu" tamamlayan ve gelecek günlerde göreve başlayacak 5 bin imama, Başkanlıkta kurulan telekonferans sistemiyle hitap etti.



Diyanet teşkilatında asli görevin mihrap, minber ve kürsü görevi, sokak sokak, ev ev, kapı kapı dolaşarak millete yüce dinin rahmetini taşıma görevi olduğunu anlatan Görmez, şunları söyledi:



"Bu vazifede baştan verdiğiniz kararlar son derece önemlidir. Öncelikle kalbinizi ve ruhunuzu bu vazifeye hazır hale getirmelisiniz. Din, iman, bilim ve maneviyat hizmeti, kalp hazır olmadan tesir etmez. Kalbini bu işe hazırlamayan din gönüllüsünün başarılı olması mümkün değildir. Gayreti diniye olmadan din hizmeti olmaz. Gayreti imaniye olmadan iman hizmeti olmaz. Rabbimizin dinini, Rabbimizin gönderdiği rahmeti, Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'nın o eşsiz sünnetini millete anlatabilmek için kalben bu vazifeye aşık olmanız gerekiyor. Başka hiçbir vazife bu kadar aşk istemez. Başka hiçbir vazife, bu kadar kalben, gönülden hazır olmayı gerektirmiyor. Çünkü bizim yürüttüğümüz vazifeleri kalbi dışarıda tutarak rutinleştirdiğimiz zaman hem bize faydası olmaz hem önlerinde namaza durduğumuz cemaatimizin hayatına hiçbir tesiri olmaz."



Mihrapta kalbi ve ruhu başka yerde bulunan bir din gönüllüsü olamayacağını belirten Görmez, her zaman kalplerini diri tutmak zorunda olduklarını belirtti.



Görmez, bir din gönüllüsü için vazifeye başladıktan sonra yaşanacak en büyük felaketin, milletin kalbini inşa etmeye çalışırken kendi kalbini unutması olduğunu ifade etti.



Her mihrap görevlisinin ilim, hikmet ve marifetle donanmış, Kur'an Kerim'e vakıf, sünnete, Hz. Peygamberin hadislerine hakim olması gerektiğini anlatan Görmez, bu çağın başından itibarın İslam alemine giren bir fitne bulunduğunu, onun da kitapla sünnetin arasını ayırmak olduğunu söyledi.



Görmez, imanda Allah ve Resulünü ayırmak ne kadar yanlışsa, kitapla sünneti ayırmanın da o denli büyük bir hata olacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"İslam dini, Allah'ın kitabından ve Resul-i Ekrem'in beyan edip, tebliğ edip, tatbik edip bize emanet ettiği hakikatlerin tamamından ibarettir. İslam dini, sadece kitaptan ibaret değildir. Kitaptan ibaret olsaydı, peygamber ile beraber gönderilmesinin bir manası kalmazdı. Sadece kitap yeterli olsaydı, o takdirde Cenab-ı Hak sayısız yollarla o kitabı, o vahyi bize iletebilirdi. Ama bir insana, bir peygambere vahiy ederek o vahyin yaşanmış bir hayata dönüşmesini sağlamak sünnetullah gereğidir. Onun için kitap ile sünneti ayıramazsınız. Sünneti nebiyi doğru öğreneceksiniz."



Din gönüllülerinin mihrabı kendine medrese ve üniversite yapabileceğini anlatan Görmez, "Böylece her mihrap, sizi sürekli yetiştiren bir üniversite olur. Ama bunu yapmazsanız sadece siz tükenmezsiniz, arkanızdaki cemaati de tüketirsiniz. Bu vebali üstlenmeyin. Buna hazırsanız görevinize başlayın." diye konuştu.



Görmez, "davet, tebliğ ve irşat" kavramlarının hiçbir zaman unutulmamasını istedi.



"İmam günde beş defa namaz kıldıran memur değildir"



İmamın namaz kıldıran memur olmadığını belirten Görmez, şunları kaydetti:



"İmamlık mesleğini sadece günde beş defa namaz kıldırmaktan ibaret kabul ederseniz, camileri günde beş defa içinde namaz kılınan, namazdan önce kapısı açılan, namazdan sonra kapısı kapatılan bir devlet dairesine dönüştürmeye kalkarsanız, hem bu dünyada hem de ahirette bunun hesabını veremeyiz. İmam, öncüdür, rehberdir. İmam, günde beş defa namaz kıldıran memur değildir. Cami de namaz vakitlerinde açılıp kapanan devlet dairesi değildir. Camilerimizi ibadet merkezi olmanın yanında birer ilim merkezi, birlik ve sevgi mekanları haline getireceksiniz. Buralarda ders halkaları kuracaksınız."



İmamların görev yaptıkları köyde, mahalledeki çocuk, genç ve aile sayısını bilmesi gerektiğine işaret eden Görmez, ayn şekilde madde bağımlısı çocuklardan, sokağa terk edilenlerden de haberdar olunması gerektiğini söyledi.



Görmez, evinden çıkamayan engellilerin ziyaret edilmesini isteyerek, imamların, sokağın, mahallenin, köyün sorunlarıyla ilgilenmelerinin önemli olduğunu bildirdi.



Diyanet teşkilatının dünyadaki bütün mazlum Müslümanlara hizmet götüren bir müessese olduğunu vurgulayan Görmez, göreve başlayacak imamlar için dua etti.