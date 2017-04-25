Görmeyen Gözler Okuyan Eller

Adıyaman Mimar Sinan Kur'an Kursunda eğitim gören görme engelli öğrenciler, Braille alfabesinde bastırılmış Kur'an-ı Kerim okudu.



Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşen Kutlu Doğum etkinliği kapsamında düzenlenen "Kur'an Okuyan Eller" programında Braille alfabesiyle bastırılmış Kuran-ı Kerim okuyan kursiyerler, kendilerini dinlemeye gelen vatandaşların büyük beğenisini topladı.



Kuran-ı Kerim'in ardından ney dinletisi yapıldı.



Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Süleyman Sırrı Batuge, kutlu doğumun bu mübarek ayların barış ve kardeşlik içinde geçirilmesi temennisinde bulundu.



Bu mübarek günlerin değerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Batuge, şunları söyledi:



"Bugün itibariyle içerisinde bulunduğumuz zaman mukaddes bir zamandır. Bu mukaddesatında Peygamber efendimizin doğum yıl dönümü münasebetiyle kutlu doğum haftası olması ve ikinci bir yine mukaddes gece cenabı hakkın bize bahşetmiş olduğu Miraç gecesi arefelerini yaşıyoruz. Bu günlerin değerini kıymetini bilen insanlar olma sınıfına da bizleri dahil etsin rabbim inşallah."