Görme Engellilerle Empati Kurmak İçin Karanlığı Tattılar

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftası dolayısıyla 'Karanlıkta Yemek' adlı farkındalık etkinliği düzenledi. Yemekte protokol üyeleri ve davetliler siyah bantlar ile gözlerini kapatarak, görme engelli bireylerle empati kurmaya çalıştı.



Engellerin dünyasına karşı toplumsal duyarlılığının artırılması ve engelli bireylerin sorunlarını onları da çözüme dahil ederek çözmek için çalışmalarını yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi bir ilki daha gerçekleştirilerek, görme engelli bireyler için farkındalık oluşturmak amacıyla 'karanlıkta yemek' etkinliği düzenledi. Orkide Restaurant'ta gerçekleşen empati çalışması niteliğindeki yemeğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Vali Yardımcısı Cezmi Türk Göçer, KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, TRT Çukurova Müdürü Sebahattin Kahraman, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.



Protokol üyeleri yemekte gözlerine siyah bant taktı



Yemekte davetliler ile beraber gözlerine siyah bant takarak yemek yiyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, etkinliğin görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları anlamak ve onların hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmek konusunda oldukça anlamlı bir çalışma olduğunun altını çizdi. Kocamaz, "Bu çalışma, görme engeli bireylerle empati kurabileceğimiz ve onların sıkıntılarını paylaşabileceğiz bir çalışma. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'i engelsiz bir şehir yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu kadar kısa süre içerisinde problemleri tamamen çözme şansınız yok ama bir yerlerden başlanması gerekiyordu. Hedefimiz Mersin'de yaşayan bütün engelli kardeşlerimizi engelsiz bir kentte yaşatabilmek" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilk olan Engelliler Dairesi Başkanlığını kurarak diğer belediyelere de örnek teşkil edecek bir adım attıklarını ifade eden Kocamaz, 2017 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları ve dünyada bir ilk olacak Engelliler Kültür ve Sanat Şenliği'nin müjdesini verdi. Planlanan şenliğin dünyadaki bütün engelli sanatçıları Mersin'de bir araya getirmeyi hedeflediğini söyleyen Kocamaz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi sadece Türkiye'de değil, dünyada bir ilki başaracak. 2017 yılı sonbaharında tüm dünyadaki engelli sanatçıları Mersin'de toplayarak, bir engelliler kültür ve sanat şenliği yapmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili ön toplantıları yaptık" diye konuştu.



Gözlerindeki siyah bantlar ile yemeklerini yemeye çalışan davetliler ise yemek sonrasında yaşadıkları deneyimleri paylaşarak, görmenin ne kadar önemli olduğunu ve görme engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları çok daha iyi anladıklarını ifade etti. Katılımcılar etkinlik sonunda görme engelli bireyler ile empati kurmalarını sağlayan farkındalık çalışmasını düzenlediği için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a teşekkür etti. - MERSİN