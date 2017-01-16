Görme Engellilerin Kur'an-ı Kerim Sevinci

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Meslek ve Sanat Eğitimi Merkezi'nde görme engelli vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okuma kursu açıldı.



Ordu Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin manevi yaşamlarına katkı sunacak bir projeye daha imza attı. ORMEK Altınordu şubesinde açılan kurs sayesinde 5 engelli kursiyer, Kur'an-ı Kerim'in tüm kurallarını orijinal harflerle hazırlanan Breille alfabesiyle öğreniyor.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin hizmet yolculuğunda hayata geçirilen ORMEK'le birlikte toplumun her kesimine uzanarak sosyal ve kültürel anlamda birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Binlerce kursiyerin aldığı eğitimlerle hem sosyal hem de ekonomik hayatın içerisinde yer aldığını belirten Başkan Yılmaz, "Bizler ilk emri 'Oku!' olan bir dinin mensuplarıyız. Görme engelli kardeşlerimizin Kur'an okuma konusundaki isteğine duyarsız kalmayarak, onlara yönelik Kur'an-ı Kerim okuma kursu açtık. Kendisi de görme engelli olan kurs öğretmeni Vedat Yavuz tarafından verilen eğitim ile Breille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i elleriyle okuyarak öğrenmeye çalışan 5 görme engelli kursiyerimizin kendine olan güveni artarken, toplum içerisinde genel yaşam becerileri de gelişiyor" dedi.



Görme engelli kursiyerler, harfler ve hareketlerin 6 nokta kombinasyonuna uyarlanarak oluşturulduğu Braille (kabartma) alfabesi vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i hatasız okumayı öğreniyor. Verilen kurs ile görme engelli vatandaşların kişisel, sosyal ve uygun alanlarda çalışmak üzere mesleki gelişimine yönelik katkı sağlanması amaçlanıyor. - ORDU