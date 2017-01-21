Görme Engellilerin Çalışma Hayatındaki Yeri ve Önemi" Paneli

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği tarafından "Görme Engellilerin Çalışma Hayatındaki Yeri ve Önemi" konulu panel düzenlendi.



İzmir Öğretmenevi'nde gerçekleşen panelde, İŞKUR İzmir Temsilcisi Şahper Akman, Herkes için Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş ve psikolog Yusuf İzci konuşmacı olarak katıldı.



Akman, engellilerin iş yaşamına katılması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını ve proje üretenlere de destek verdiklerini söyledi.



Çalışmak isteyen engelliler ve işvereni bir araya getirdiklerini vurgulayan Akman, 2016 yılında İŞKUR olarak İzmir'de 35 engellinin kamuda, 850 engellinin de özel sektörde işe girmesini sağladıklarını ifade etti.



Akman, kendi işini kurmak isteyen engellilere de 36 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini dile getirdi.



Herkes için Turizm Derneği Başkanı görme engelli Ali Aydoğmuş ise, engellilerin tüm dünyada hakları için savaştığını ve yasal kazanımlar elde ettiklerini hatırlattı.



Engelli bireylere "kendinize inanın" önerisinde bulunan Aydoğmuş, görme engellilerin birçok sektörde üretime önemli katkılarda bulunabileceğini kaydetti.



Psikolog Yusuf İzci de, çalışan engelli bireylerin daha olumlu yaklaşımlar geliştirdiğini, iş bulamayanların ise depresyona sıklıkla yakalandığını, tükenmişlik sendromu yaşadığını aktardı.