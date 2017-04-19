Görme Engellilere Yönelik "Gözümsün" Projesi ile Birinci Oldular

OKYANUS Koleji öğrencileri, "İcat Çıkarma Vakti" temalı Üsküdar Üniversitesi 4. Bilim ve Fikir Festivali'nde, "GÖZÜMSÜN - Görme Engellilere Yardım Platformu" isimli projesi ile sosyal alanda 190 proje arasından birinci oldu.



İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile bu sene dördüncüsü düzenlenen "Üsküdar Üniversitesi 4. Bilim ve Fikir Festivali" Üsküdar Üniversitesi Çarşı Kampüsü'nde gerçekleşti. Fatih Okyanus Koleji öğrencilerinden Eşref Bektaş ve Cevdet Ümit Aparı'nın hazırladığı, Grafik Tasarımı ve Logosunu Ömer Aslan, proje Danışmanlığını Fuat Aydın'ın yaptığı proje 190 eser arasından 1. oldu. "İcat Çıkarma Vakti" temalı 4. Bilim ve Fikir Festivali'nde, "GÖZÜMSÜN - Görme Engellilere Yardım Platformu" isimli çalışma ile 1. olan öğrenci ve öğretmenler, projenin amaçlarını şöyle anlattılar:



"GÖZÜMSÜN" projesi görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaşabileceği her türlü problemi engellemek amacıyla oluşturulan bir yardım platformu. Bu platformun çalışma mantığı ise, projemize katılan refakatçi bireyler ile görme engelli bireylerin android uygulamamız üzerinden haberleşmesine dayanıyor. Örnek verecek olursak; görme engelli birey markete gitmek istiyor. Uygulama üzerinden, geliştirdiğimiz sesli iletişim algoritmasını kullanarak gitmek istediği lokasyonu, ne zaman gideceği gibi bilgileri sistemimize yolluyor. Görme engellinin çevresinde, belirli bir çap içindeki refakatçilere uygulama üzerinden bildirim gidiyor. Yardım edebileceğini düşünen refakatçiler, bu yardım talebine bir başvuruda bulunuyor. Yardım başvurusunda bulunan refakatçilerin genel bilgileri görme engelli bireye sunuluyor ve görme engelliden yardım almak istediği refakatçiyi seçmesi isteniyor. Ayrıca gizlilik politikamızdan dolayı, görme engelli birey yardım almayı kabul edene kadar, refakatçilere görme engellinin bilgileri paylaşılmıyor. Seçilen refakatçiye uygulamamız üzerinden görme engellinin adres ve telefon bilgileri paylaşılıyor ve refakatçinin görme engelli bireyin yanına gitmesi bekleniyor. Buluşma sağlandığında uygulama bunu otomatik olarak algılıyor ve hedefe gidiş aşamasını devreye sokuyor.



"2 FARKLI GÜVENLİK POLİTİKASI VAR"



Bu aşamada görme engelli refakatçiye ait edileceği için projeye art niyet ile katılmış olan refakatçileri, görme engellinin güvenliği açısından elememiz lazımdı. Bunun için 2 farklı güvenlik politikası hazırladık. Bunlardan ilki; kullanıcı kayıtlarını alırken belirli kurum ve kuruluşlardan almamızdır. Kayıt olurken refakatçiden sicil taraması gibi belgeler isteniyor. Böylece önceden bir suça karışmış olan refakatçilerin projeye katılması engellenmiş oldu. İkinci güvenlik protokolümüz ise; hedefe giderken her yarım saatte bir görme engelliye sadece onun cevaplayabileceği türden sorular uygulama üzerinden kendisine soruluyor. Eğer bu sorulardan herhangi birine art arda yanlış cevap verilirse kullanıcı yönetim programı sağladığımız kuruluşlara program üzerinden bir bildirim gidiyor ve operatörlerin görme engelliyi telefon üzerinden arayıp güvenliğini teyit etmesi beklenir. Eğer teyit edilemezse, operatör dilerse görme engelliden alınan son konumu bir polis karakolu ile paylaşabiliyor. Böylece görme engelli birey gitmek istediği yere oldukça güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.." - İstanbul