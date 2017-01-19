Görme Engellilere Yönelik Çalışma Yaptılar

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, 700. Yıl Anadolu Teknik Lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan görme engelli bireylere yönelik sesli kitap betimlemesi Bozüyük Engelliler Derneği'ne hediye edildi.



Bozüyük Engelliler Derneği ziyaret edilerek, hazırlanan sesli kitap betimlemesi CD halinde Dernek Başkanı İsmail Çelik'e teslim edildi. Başkan İsmail Çelik, duyarlılıklarından dolayı okul öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Öğretmen ve öğrencilere dernek faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Başkan Çelik, "Söğüt 700. Yıl Anadolu Teknik Lisesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi, Rehber Öğretmen Derviş Şahin önderliğinde öğrenciler, Furkan Fişne, Nazile Riyal, Havva Nur Cinbaş'a sesli betimlemede emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.



Ayrıca önümüzdeki günlerde Söğüt'te Bozüyük Engelliler Derneği olarak 'Engelsiz Yarınlar' konulu seminer düzenleneceği bildirildi. - BİLECİK