Görme Engelliler Kuran-ı Kerim Okudu

Adıyaman'da, görme engelli öğrenciler, "Kur'an okuyan eller" projesi kapsamında Kuran-ı Kerim okudu.



Mimar Sinan Kuran Kursunda eğitim gören görme engelli öğrenciler tarafından Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Süleyman Sırrı Batuge, görme engelli öğrenciler ve öğrenci aileleriyle çok sayıda kişi katıldı.



Etkinlikte kursiyerler, okudukları Kuran-ı Kerim ve çaldıkları ney dinletisiyle büyük ilgi topladı. - ADIYAMAN