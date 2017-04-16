Görme Engelliler Korosundan "Gönülden Nağmeler"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ta Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören yaşları 7 ila 14 arasında değişen 16 öğrenci, öğretmenleri Ercan Tezel tarafından oluşturulan koroda enstrüman çalıp şarkılar söylüyor.



Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda koro oluşturmak isteyen öğretmen Ercan Tezel, bu konuda istekli olan yaşları 7 ila 14 arasındaki 16 öğrenciyi bir araya getirdi.



Yaklaşık 6 aylık eğitimin ardından marakas, bendir, bongo, çelik üçgen, darbuka, zilli def gibi müzik aletlerini çalmayı öğrenen görme engelli öğrenciler, konser de verdi. Görme engelli öğrencilerin korosu, dinleyicilerin beğenisini kazandı.



Öğrenciler, gelecek ayki konsere hazırlanıyor.



"Öğrencilerimizdeki ritim yeteneğini görüp bunu geliştirdik"



Okul Müdürü Abdurahman İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl ekim ayında koro için çalışmalara Ercan Tezel tarafından başlanıldığını söyledi.



Tezel'in müzik öğretmeni olmadığına dikkati çeken İlhan, "Koro oluşturmaya karar verince gerekli müzik aletlerini aldık. Belirli bir süre çalışmanın ardından öğrencilerimiz konser verecek düzeye geldi. Zaman zaman etkinliklerde şarkı ve türküler söylüyorlar. Halkımızdan büyük ilgi ve alaka görüyorlar. Koromuzun 10-16 Mayıs tarihlerinde halkımıza yönelik konseri de olacak." dedi.



Tezel de okulda zaman zaman gitar çalıp şarkılar mırıldandığını, öğrencilerin bazen kendisine eşlik ettiğini gördüğünü anlattı.



Bunun üzerine boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla koro oluşturmaya karar verdiğini belirten Tezel, "Öğrencilerimizdeki ritim yeteneğini görüp bunu geliştirdik. Bol bol çalıştık. Öğrencilerim müziği çok seviyor. Doğaçlama çalıştık. Öğrencilerimizden bizi zorlayan hiç kimse olmadı. Onların şevki ile daha çok çalışmaya başladım." diye konuştu.



Korodaki öğrencilerin velilerinden Mehtap Başaran ise öğretmenlerinin çocuklarını çalıştırmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Çocukların hepsi müzik aleti ile çalışma konusunda istekli. Kızım daha önce hiç müzik dinlemezdi. Ercan Hocamız sayesinde artık müziği seviyor." ifadesini kullandı.



Koro üyelerinden Ece Başaran da koro oluşturarak şarkılar seslendirdiklerini kaydederek, bunu isteyerek yaptıkları için zorlanmadıklarını söyledi.