Görme engelliler KO-MEK ile dünyaya açılıyor

Verimli eğitimde pratik yapmanın etkilerini çok iyi değerlendiren KO-MEK, kursiyerlerini sadece sertifika alan değil, nitelikli ve kaliteli uzmanlar olarak yetişmelerini sağlıyor. Toplumun her bireyine ulaşmayı hedefleyen KO-MEK ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yeni dönemde de engelli bireyler için çalışmalarına başladı. Görme engelli bireylerin güncel ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için projeler hazırlayan KO-MEK, bu anlamda görme engelliler için bilgisayar kullanımı dersleri başlattı.

KO-MEK'TE ENGEL YOKTUR

KO-MEK Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde başlayan eğitimlere Kocaeli'nde yaşayan görme engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 10 parmak klavye kullanımının öğretildiği derslerde görsel çalışmaların yanı sıra işitsel argümanlar ile eğitimler destekleniyor. Alanında usta öğreticiler tarafından verilen eğitimlerde amaç görme engelli vatandaşların gelişen teknoloji ile elektronik ortamda haberleşmesini ve ihtiyaçlarını sağlamak. Görme engelliler için bilgisayar kullanımı usta öğreticisi Engin Albayrak tarafından verilen dersler, oldukça neşeli bir ortamda gerçekleştiriliyor. Albayrak yaptığı açıklamada, "KO-MEK'in bu yılı görme engelliler için daha fazla proje üretmesinden sonra görme engelliler için ayrı bir önem taşıyan bilişim teknolojilerini daha rahat ve güvenli kullanmaları için dersler veriyoruz. Teknolojinin gelişmesi ve artık birçok ihtiyacın teknolojik ortamda halledilmesinin ardından KO-MEK'in böyle bir eğitim başlatması bizleri çok mutlu etti" dedi.

10 PARMAK KLAVYE ÖĞRENİYORLAR

Görme engelli kursiyerlerden Gizem Azar ise konuşmasında KO-MEK'e teşekkür ederek, "Eğitimler bizler için eğlence oluyor, bilgisayar kullanmayı çok istiyordum şimdi burada 10 parmak klavye eğitimi dahi alabiliyoruz" dedi. Bir diğer kursiyer İsmail Erkan ise konuşmasında, "Bu kursta elimizden geldiği kadar bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz, eğitimlerimiz çok iyi. Hocalarımız eşliğinde elimizden geldiği kadar bu işi başarmaya çalışacağız" dedi. Görme engelliler için yaptığı çalışmalarla herkesin takdirini kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dilek Karaca ise konuşmasında bilgisayar kullanmanın engelli bireyler için önemine değinerek, görme engelli bireylerin bilgisayar kullanması onların dünyaya açılması demektir diyerek bu işin önemine vurgu yaptı.

