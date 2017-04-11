Görme Engelliler Için Pusula ve Imza Şablonu Dağıtılıyor

Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesince, 16 Nisan halk oylamasında görme engelli üyelerine tek başına oy kullanabilmeleri için pusula ve imza şablonu dağıtılıyor.



Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Atacan, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, pazar günü yapılacak halk oylamasında üyelerinin kimsenin yardımı olmadan oylarını kullanabileceğini söyledi.



Görme engelliler için özel hazırlanan pusula ve imza şablonları sosyal medyada gördüğünü belirten Atacan, "Yüksek Seçim Kurulunun da bu şablonların kullanılmasını uygun gördüğünü öğrendik. Bunun üzerinde biz de Afyonkarahisar'daki görme engelli üyelerimizin halk oylamasında kullanmaları için özel hazırlanan pusula ve imza şablonlarını temin etmek istedik. Paydaş derneğimizle iletişime geçerek 200 adet getirttik." dedi.



Atacan, Afyonkarahisar'daki tüm görme engellilerin pusula ve imza şablonlarını talep ettikleri takdirde dernekten alabileceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Daha önceden görme engelli kardeşlerimiz, oy kullanma işlemlerini birilerinin yardımlarıyla kullanıyordu. Muhakkak yanımızda güvenilir insanlarla gidiyorduk ama kimi arkadaşlarımızın aklında ister istemez şüphe kalıyordu. Tam anlamıyla kendisi pusulaya basamadığı için hür irade tecelli etmiyordu. Artık bu hafta sonu yapılacak referandum da görme engelli arkadaşlarımız bu şablonla gönül rahatlığıyla 'evet' veya 'hayır' oyu kullanabilecekler."



Görme engelli Hakan Erdoğan da kendileri için özel hazırlanan pusula ve imza şablonlarını olumlu bulduğunu ifade etti.