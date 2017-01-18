Görme Engelliler İçin Kur'anı Kerim Kursu

İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesinin görme engelliler için Kuranı Kerim kursu açacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda hareket ederek dezavantajlı grupların ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için çalışma yürütüldüğü belirtildi.



İl Müftülüğü ve belediye işbirliği ile açılacak kursta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bastırılan ve "Braille Alfabesi" ile basılan Kur'anı Kerim üzerinden eğitim verileceği ifade edilerek, ilgilenenlerden başvurularını belediye ya da ilçe müftülüğüne yapmaları istendi.