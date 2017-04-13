Görme Engelliler İçin İlk Kez 'Erişilebilir Oy Pusulası' Hazırlandı

Türkiye'de ilk kez görme engellilerin referandum da tek başlarına oylarını kullanabilmeleri için 'Erişilebilir Oy Pusulası' şablonu hazırlandı. Görme engelliler, şablonun içine yerleştirilecek oy pusulası ile rahatlıkla oy kullanabilecek.



Engelsiz Erişim Derneği tarafından, görme engelli seçmenlerin tek başlarına oy kullanabilmeleri için Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuru sonrası, oy pusulası ebatlarında "Erişilebilir Oy Pusulası" isimli şablon hazırlandı. 16 Nisan'daki referandum da, görme engellilerin tek başlarına oy kullanabilmeleri amacıyla hazırlanan şablona oy pusulası konulduğu zaman sol taraftaki boşlukta evet, sağ taraftaki boşlukta ise hayır tercihi yer alıyor.



Mersin Büyükşehir Belediyesi de, "Erişilebilir Oy Pusulası" şablonunun kullanımını düzenlediği eğitimle görme engelli dernek başkanlarına ve üyelerine anlattı. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonunda verilen eğitimde, görme engelli bireylerin özgür iradeleriyle ve kimsenin yardımı olmadan oy kullanabilmeleri için hazırlanan oy pusulası tanıtıldı. Engelli bireylerin oy kullanırken yaşadıkları olumsuzlukları en aza indirmek için düzenlenen ve ilk defa yapılan eğitimde, engellilerin oy kullanırken yaşadıkları olumsuzluklara dikkat çekilirken, engelli bireylere oy kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.



"Bu uygulama bize özgürlük getirecek"



Türkiye Görme Engelliler Federasyonu yöneticisi ve Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, "Ben de görme engelliyim ve bugüne kadar görme engelliler birinin eşliğinde oy kullanmaya gidiyordum. Bu uygulama bizlere özgürlük getirecek. Kendi başımıza gidip herhangi birine bağlı olmadan oy kullanabileceğiz. Türkiye'de ilk olarak Engelliler Dairesi Başkanlığını kuran Büyükşehir Belediyesi, yine bir ilki yaptı ve bu uygulamayı engellilere tanıttı. Bizlere ve tüm engellilere verdiği hizmetlerden dolayı Burhanettin Kocamaz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Eğitim sayesinde özgüven kazandığını söyleyen Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Gülseren Keş de "Birey olduğumuzu hatırladık. Önceden ailemizle gidiyorduk. Fikirler farklı olunca tedirgin oluyordum. Ama şimdi kendi kendime gidip oy kullanabilirim. Kendime güvenim geldi" diye konuştu.



Daha önce oy kullanırken zorlandığını ve yardım almadan oy kullanamadığını dile getiren görme engelli Fikri İzra ise "Biz oy kullanırken çok zorlanıyorduk. Mutlaka yanımızda birisinin olması gerekiyordu. Ben oy kullanmaya eşimle, kızımla ya da oğlumla gidiyordum. Ama bu etkinlik oyumu nasıl kullanacağımı anlamam açısından çok iyi oldu. Kimseye gerek kalmadan gidip oyumu kullanabilirim" ifadelerini kullandı.



Mersin'e 200 adet şablon gönderildi



Mersin'de referandum da oy kullanmak isteyen engelli bireyler, Mersin'e 200 adet getirilen şablonlardan Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Görme Engelliler Spor Kulübünden ücretsiz olarak alabilecek. - MERSİN