Görme Engelli Vatandaşlar, Arkadaşlarının Öldüğü Yolu Trafiğe Kapattı

Antalya'da kendisi gibi görme engelli eşiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen ancak bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Kalkan için görme engelliler eylem yaptı. Yolu bir müddet trafiğe kapatan vatandaşlar, sürücünün yanı sıra kazayla ilgili ihmali olan yetkililerin de cezalandırılmasını istedi.



Geçtiğimiz hafta Sütçüler Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 39 yaşındaki görme engelli Mehmet Kalkan ile yine eşi gibi görme engelli Sevgi Kurt Kalkan'a (49), M.E.'nin kullandığı 07 F 8889 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından Mehmet Kalkan olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Sevgi Kurt Kalkan yaralandı. Sürücü M.E. ise gözaltına alındı.



Bugün kazanın olduğu bölgeye gelen Altınokta Körler Derneği üyeleri, yolu bir müddet trafiğe kapatarak eylem yaptı. Caddeden geçen arabalara 'durun' işareti yapan görme engelli üyeler, kaybettikleri arkadaşlarının ihmal yüzünden yaşamını yitirdiğini savundu.



Bir müddet sonra tekrar trafiğe açılan yoldaki eyleme kazada yaralanan Sevgi Kurt Kalkan da katıldı. Olay anını anlatan Kalkan, eşinin beyin kanaması geçirerek öldüğünü belirterek üzgün olduğunu dile getirdi. Olay günü otobüs şoförünün kendilerini alaya aldığını söyleyen Kalkan, "Gerçekten öyle dengesiz şoförler var ki siz olmasaydınız biz çoban olurduk. Halbuki biz ona 'neredeyiz' diye sorduk, 'Çınarlı Öğrenci Yurdu'nda ineceğiz' diyoruz, 'bunlar bizi çok yordular' diyor diğer yolcuya. Halbuki onu cevaplamak çok mu zor. Çoğuna soruyoruz, 'bilmiyoruz' diyor. Şoför bilmeyecek de kim bilecek" dedi.



Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Altınokta Körler Derneği Şube Başkanı Rahim Ezgi ise olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Dernek olarak karşıdan karşıya geçiş noktalarında sesli uyarılar başta olmak üzere tüm trafik sinyal sisteminin erişilebilir olması için çok çaba sarf ettiklerini belirten Ezgi, "Başta yerel yönetimler olmak üzere tüm ilgili organlar ile defalarca yazışmalar yaptık, mevcut eksiklikleri defalarca yerel ve ulusal basınımız ile paylaştık. Ancak tüm bu çabalarımız sonucu yerel yöneticiler ve ilgili organlardan elde ettiğimiz tek somut sonuç, 'taleplerinizi değerlendiriyoruz' cevabıdır. Başta görme engelli bireyler olarak tüm engelli ve engelsiz yurttaşlarımız için daha güvenli ve yaşanılabilir alanlar talep etme çabamızın sonucunda geldiğimiz nokta, maalesef ki her gün benzer can kayıplarının katlanarak devam etmesidir" diye konuştu. - ANTALYA