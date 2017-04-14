Görme Engelli Seçmenler Kendi Başına Oy Kullanabilecek

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) ve Engelsiz Erişim Derneği tarafından hazırlanan oy pusulası şablonu Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) onayıyla ilk kez pazar günü yapılacak halk oylamasında kullanılacak.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 9. Engelsiz Üniversiteler Birim Koordinatörlükleri İstanbul Bölge Toplantısı'nda görme engelli seçmenlerin tek başlarına oy kullanması için hazırlanan oy pusulası şablonu tanıtıldı.



GETEM Direktörü ve Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Dr. Engin Yılmaz, görme engelli seçmenlerin tek başına oy kullanması için YSK'ya başvuruda bulunduklarını ve "Seçmenin kendi getirdiği oy pusulası şablonunu kullanmasında yasal sakınca yoktur" yanıtını aldıklarını kaydetti.



Yılmaz, oy pusulası şablonunun çoğaltılarak toplam 5 bin seçmene dağıtıldığını bildirdi.



Verilen bilgiye göre, referandum da isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri maksadıyla, referandum da kullanılacak oy pusulası ebatlarında bir şablon hazırlandı. Oy pusulası bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluk evet, sağ taraftaki boşluk hayır tercihinin kullanımına uygun olacak. Görme engelli seçmenler söz konusu şablonu bu pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasında kullanabilecek.



Mevcut yasaya göre görme engelliler, felçliler, o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabiliyor.