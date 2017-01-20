Görme Engelli Satranççılar Antalya'da Buluşuyor

Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, Antalya'nın ev sahipliğinde organize edilecek.



Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, 22-27 Ocak tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya büyük önem verdiklerini belirterek, "En yoğun katılımlı turnuvamızı gerçekleştireceğiz." dedi.



Büyükler, gençler, yıldızlar ve kadınlar olmak üzere 4 kategorideki müsabakaların 9 seans üzerinden yapılacağını anlatan Sayyıdan, "Bu şampiyona, sportif açının yanı sıra sosyalleşme adına da bizim için önem taşıyor. Bu kadar büyük katılımlı bir organizasyonda, camiamız da birbirini daha yakından tanıma fırsatı elde edecek." ifadelerini kullandı.



Sayyıdan, çok çekişmeli mücadeleler yaşanacağına olan inancını dile getirerek, "Büyükler kategorisinde ilk 5'e giren sporcularımız, nisan ayı içinde Makedonya'da düzenlenecek Dünya Satranç Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek. Çok renkli görüntülerin yaşanacağı turnuva, camiamızın güzel zaman geçirmesini sağlayacak diye umuyorum. Tüm katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.