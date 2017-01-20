Görme Engelli Öğrencinin Karne Heyecanı

İstiklal İlkokulunun 7 yaşındaki görme engelli öğrencisi Balım Gökçe Körpe, ilk karnesini Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel'in elinden aldı.



İçel, karne töreninde yaptığı konuşmada, Okul Aile Birliği desteğiyle ilçenin en köklü eğitim kurumlarından İstiklal İlkokulunun fiziki şartlarını iyileştirdiklerini kaydetti.



Okulda görme engelli öğrenci Balım Gökçe Körpe için de bir sınıf açtıklarını söyleyen İçel, ilk karnesini alan öğrencinin mutluluğunu birlikte yaşadıklarını ifade etti.



Görme engelli öğrencinin heyecanına annesi Seçil ve babası Süleyman Körpe de ortak oldu.



Tören sonunda öğrenciler Ödemiş Belediyesi Bandosu eşliğinde İstiklal Marşını seslendirdi.