Görme Engelli Öğrencilerin Hayali Öğretmen Olmak

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören görme engelli öğrenciler kendileri gibi aynı durumda olan çocukları eğitmek için öğretmen olmak istiyor. Öğrenciler okul bahçesinde ve bina içinde kendileri için yapılan engelli yolundan geçerek sınıflarına giriyor. Öğrencilere ayrıca özel eğitim-görme engelliler öğretmeni Mehmet Avşar'da eşlik ediyor.



Aldıkları özel eğitimle geleceğe hazırlanan görme engelli öğrenciler, kendileri gibi görme engelli çocukları eğitmek için öğretmen olmak istediklerini söylüyor. Görme engelli öğrencilerden Nisanur Berkgöz, okumak ve kendisi gibi görme engellileri eğitmek için öğretmen olmayı hedeflediğini söyledi. İlk önce harfleri öğrendiğini belirten Berkgöz, "İlk günlerde biraz zorlandım. Zaman içerisinde öğrendim. Kitap ve tablette rahatlıkla yazmaya başladım. Çok çalışıp öğretmen olmak ve benim gibi olan çocukları eğitmek istiyorum" dedi. Görme engellileri yetiştirmek amacıyla öğretmen olmak istediğini anlatan Esragül Gezer ise, "Çok çalışıp öğretmen olacağım. Bizim gibi olanlar için öğretmen az. Onlara faydalı olmak için çok çalışacağım, bunun için azimliyim" diye konuştu.



ÖZEL EĞİTİM OLMADAN ÇAĞDAŞ EĞİTİM OLMAZ



Özel eğitim ve görme engelliler öğretmeni Mehmet Avşar, okulda özel eğitim bünyesi altında görme engelli öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi. Avşar, şöyle dedi:



"Okulumuzda 1'den 4'e kadar sınıf öğrencimiz var. Öğrencilerimize normal müfredatı uyguluyoruz. Eğitim ve öğretimde herhangi bir aksama olmamaktadır. Engelli öğrencilerimiz için gerekli donanımlarımız mevcuttur. Velilerine verdiğimiz kitaplarla anne ve babaların derslerinde çocuklarına yardımcı olmalarını sağladık. Öğrencilerimiz özel öğrencilerdir ve oldukça başarılıdır, algıları ve ezberleri çok kuvvetlidir. Reyhanlı da ilki gerçekleştirdik. İşitme engelliler için de sınıf açacağız. Amacımız farkındalık yaratmak, eğitim tamamen gönüllük esasına bağlıdır, özel eğitim olmadan çağdaş eğitim kesinlikle olmaz." - Reyhanlıhatay