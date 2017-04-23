- Görme engelli öğrenciler geleceğe hazırlanıyor

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda özel eğitim alan görme engelli öğrenciler, öğretmen olup, kendileri gibi aynı durumdaki öğrencilere faydalı olmak istediklerini söyledi



HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görme engelli 10 öğrenci özel eğitimle geleceğe hazırlanıyor.

Reyhanlı'daki Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda görme engelli olarak 10 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenciler okul bahçesinde ve içerisinde kendileri için yapılan engelli yolundan geçerek sınıflarına giriyorlar. Öğrencilere ayrıca özel eğitim-görme engelliler öğretmeni Mehmet Avşar'da eşlik ediyor.

Özel eğitim ve görme engelliler öğretmeni Mehmet Avşar, özel eğitim adı altında 10 görme engelli öğrenciye eğitim verdiklerini söyledi.

Okulda 1'den 4'e kadar sınıf bulunduğunu belirten Avşar, "Öğrencilerimize normal müfredatı uyguluyoruz. Eğitim ve öğretimde herhangi bir aksama olmamaktadır. Engelli öğrencilerimiz için gerekli donanımlarımız mevcut. Velilerine verdiğimiz kitaplarla anne ve babaların derslerinde çocuklarına yardımcı olmalarını sağladık. Öğrencilerimiz özel öğrencilerdir ve oldukça başarılıdır, algıları ve ezberleri çok kuvvetlidir. Reyhanlı'da ilki gerçekleştirdik. İşitme engelliler için de sınıf açacağız. Amacımız farkındalık yaratmak, eğitim tamamen gönüllük esasına bağlıdır, özel eğitim olmadan çağdaş eğitim kesinlikle olmaz."

Özel eğitimle geleceğe hazırlanan görme engelli öğrencilerden, okumak ve kendisi gibi görme engellileri eğitmek için öğretmen olmayı hedeflediğini söyleyen Nisanur Berkgöz, ilk önce harfleri öğrendiğini, ancak ilk günlerde biraz zorlandığını söyleyerek, "Çok çalışarak kendimi geliştirdim. Kitap ve tablette rahatlıkla yazmaya başladım. Çok çalışıp öğretmen olmak ve benim gibi olan çocukları eğitmek istiyorum" dedi.

Hedefinde görme engellileri yetiştirmek görme engelli öğretmeni olmak istediğini söyleyen Esragül Gezer ise, "Çok çalışıp başarılı olmak ve öğretmen olacağım. Bizim gibi aynı durumda olan arkadaşlarımızı eğitmek onları geleceğe hazırlamak topluma kazandırmak için öğretmen olacağım. Bunun için azimliyim" diye konuştu.

(ECV-