Görme Engelli Kızdan Büyük Başarı

Diyarbakır'da lise birinci sınıftayken katıldığı 19 Mayıs etkinliklerinde bir gözünü kaybeden yüzde 78 görme engelli İlknur Kudret Fenerci (25), 3 ay önce başladığı sporda büyük başarılara imza attı. Önce, Eskişehir'de düzenlenen judo turnuvasında ikincilik elde eden Fenerci, Antalya'da düzenlenen cirit atmada ise Türkiye şampiyonu oldu. Fenerci, çağrıldığı Judo Milli Takımına diğer gözünü kaybetme korkusuyla katılmadı.



Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Üçkuyular semtindeki 2 odalı evlerinde görme engelli annesi ve biri zihinsel engelli, 2 kız kardeşiyle yaşayan İlknur Kudret Fenerci'nin gözünde, çocukken beşikten düşmesi nedeniyle kayma oluştu. Gözlük kullanmaya başlayan Fenerci, lise birinci sınıftayken katıldığı 19 Mayıs etkinliklerinde sağ gözünü tamamen kaybetti. 1,5 metreden uzağı göremeyen ve yüzde 78 engelli durumuna düşen Fenerci, bunun üzerine içine kapanarak, evden çıkmamaya başladı. Bir süre sonra evde erbane öğrenen ve ilahiler okuyan Fenerci, yaklaşık 3 ay önce Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü ile tanıştı. Spora başlayan Fenerci, kısa sürede hem judo hem de cirit atmada büyük başarılara imza attı. Şubatta Eskişehir'de düzenlenen Görme Engelliler Judo Turnuvası'ndan ikincilik elde eden Fenerci, geçtiğimiz hafta İzmir'de düzenlenen Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda da cirit atmada birincilik elde ederek, Türkiye şampiyonu oldu.



"Engelliler evlerine kapanmasın"



Engelinin ilk zamanlarda hem kendisi hem de ailesi için zorluklara neden olduğunu anlatan Fenerci, "14 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldım. Daha sonra liseye açık öğretimden devam ettim. Diyarbakır Görme Engelliler Spor Kulübü ile tanıştım. Mustafa Avcı başkanımızın destekleri ve yardımıyla sporda biraz verimli olmaya başladım. Judoda ikinci, cirit atmada birinci oldum. Cirit atmaya pek çalışamadım. Bir aylık bir çalışmayla katıldım. Antrenman hocamız tutuşunu ve atışını gösterdi. Annem de görme engelli, en küçük kardeşim zihinsel engelli. Üç kız kardeşiz. Engelliler evlerine kapanmasın. Sporla, daha verimli şeylerle uğraşsınlar. Engelli dernekleri var, spor kulüpleri var. Judoda Türkiye ikincisi olduğum için milli takıma çağrıldım. Fakat sağ gözüm hiç görmüyor. Sol gözümde darbe alır hiç göremem korkusuyla milli takıma gidemedim" dedi.



"Dışarı çıkmıyordu"



Anne Zekiye Fenerci ise İlknur'un önceleri hiç dışarı çıkmadığını dile getirerek, "Sanki bir kabahat işlemiş gibi dışarı çıkmıyordu. Şimdi spora gittiği için daha rahat. Anne babalar çocuklarını içeri kapatmasın. Dışarı çıkarsınlar. Serbest bıraksınlar. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR