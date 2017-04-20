Görme Engelli Judocu Cahide Eke'ye Milli Davet

Aksaray'da yapılacak olan Görme Engelliler Judo Milli Takım kampına Karaman'dan Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cahide Eke'de çağrıldı.



Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu 20-28 Nisan'da Eskişehir ve Aksaray'da yapılacak olan Milli takım kamp listesini açıkladı. Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda Ümit ve Genç Bayanlar kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olan Karaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cahide Eke, 20-28 Nisan'da Aksaray'da yapılacak olan milli takım kampına davet edildi. Antrenörleri Ahmet Ömre Türe ve Fadim Sarvan Çakmak eşliğinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık'ı makamında ziyaret eden Eke, kamp hakkında Spor İl Müdürü Hayati Kısacık'a bilgi verdi. Aldığı milli davetten dolayı mutlu olduğunu belirten başarılı sporcu, kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirerek ülkesine yeni zaferler kazandırmak istediğini belirtti.



Başarılı sporcu Cahide Eke'nin Uluslararası arenada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Görme Engelli sporcumuzun milli takım kampına davet edilmesinden dolayı gurur duyduk. Ulusal şampiyonalarda başarılı sonuçlara imza atan sporcumuzun Uluslararası şampiyonlarda da güzel sonuçlara imza atacağına inancım tamdır. Kampta yer alan sporcularımıza, antrenörlerine ve teknik heyete başarılar diliyorum" diye konuştu. - KARAMAN