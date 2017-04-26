Görme Engelli Judocu, Avrupa Şampiyonluğunu Hedefliyor

FATİH SEBZECİ - Adıyaman'da doğuştan görme engelli 16 yaşındaki sporcu Rabia Berk, babasının yönlendirmesi ve antrenörlerinin desteğiyle başladığı judoda, ümit kadınlarda Türkiye şampiyonluğunun ardından hedefine Avrupa şampiyonluğunu koydu.



Fırıncı bir baba ile ev hanımı bir annenin 3 çocuğundan biri olan Rabia Berk, babası Hüseyin Berk tarafından 4 yıl önce içine kapanıklığını aşması ve sosyalleşmesi için judoya yazdırıldı.



Judoya başladığı ilk günlerde gitmek istemeyen ve kendisine güveni olmayan Rabia, daha sonra antrenörü Tacettin Pektaş'ın desteği ve ilgisiyle judoyu sevmeye, her geçen gün kendisini geliştirmeye başladı.



Günde 2 saat antrenman yapan Rabia Berk, müsabakalarda da başarılar elde etti. Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası'nda ümit ve gençlerde Türkiye şampiyonu olan Rabia'nın yeni hedefi, milli formayı giymek ve Avrupa şampiyonu olmak.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız İmam Hatip Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Rabia Berk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayattaki en büyük destekçisinin babası olduğunu belirterek, babasının hayata daha sıkı tutunması için her zaman yanında olduğunu söyledi.



Judoya ilk başladığı günlerde kendisine güveni olmadığını ve bırakmak istediğini anlatan Rabia, şunları kaydetti:



"Babam ve antrenörüm bana çok destek oldu. Antrenörüm bana bu sporu anlattı, yapabileceğimi söyledi. Ben de ona inandım, güvendim ve başardım. Onlara çok teşekkür ederim. Judodaki başarımı daha da yükseklere taşıyacağım. Herkese görme engellilerin büyük başarılar kazanabileceğini göstereceğim. Judo görme engelliler için çok uygun bir spor branşı. Benim gibi olan kardeşlerime tavsiye ediyorum."



Eskişehir'deki şampiyonada Türkiye şampiyonu olarak ilk önemli başarısını elde ettiğini dile getiren Rabia, hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu aktardı.



Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonunda antrenmanlarını sürdüren Berk, "Görme engellilere umut olmak adına antrenörlük yapmak istiyorum. Bu uğurda çalışıyorum." şeklinde konuştu.



Pektaş: "Rabia, normal sporcularla antrenman yapıyor"



Rabia'nın çok özverili şekilde çalıştığını anlatan antrenörü Tacettin Pektaş da "Rabia, normal sporcularla antrenman yapıyor. Sporcularımızın branşlarında daha büyük başarılar elde etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise gençlik merkezi olarak engellilere yönelik sportif faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirtti.



Kurum olarak engelli sporculara büyük önem verdiklerine dikkati çeken Keleş, "Engellilerin sosyal uyum sorumlarını gidermeleri konusunda spor en büyük iletişim aracıdır. Biz de bu sporun gücünün kullanarak özellikle ilimizdeki engellileri belirleyip, spora yönlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.