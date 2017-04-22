Görme Engelli Çocukların, 23 Nisan Coşkusu

KAYSERİ'deki Emel Tarman Görme Engelliler İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Görme engelli öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle bayramın coşkusunu yaşadı.



Görme engellilerin, ana sınıfından liseye kadar eğitim gördüğü Emel Tarman Görme Engelliler Okulu'nda ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gösteri sundu. Öğretmenlerinin nezaretinde gösteriye hazırlanan çocuklar, okulun salonunda özel kıyafetleriyle hünerlerini sergilerken, anne ve babaları da onları gururla izledi. Gözleri görmeyen ancak, becerileriyle beğeni toplayan çocuklar, yine görme engelli arkadaşlarının çaldığı org eşliğinde Çanakkale Türküsü ile 23 Nisan şarkısını seslendirdi. Şemsiye ile bir gösteri de sunan çocuklar, bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı. Okul Müdürü Mustafa Telli, okulda ana sınıfından ortaokul 8'inci sınıfa kadar görme engelli öğrencilere eğitim verdiklerini belirterek, şöyle dedi:



"Çocuklarımıza, yaşıtlarından farklı davranmıyoruz. Yaşıtları neler yapıyorlarsa, onların da yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sorumluluk alarak bazı görevleri yerine getirmelerini istiyoruz. Tabii bazı şeyleri tam olarak yapamıyorlar ancak çok çalışarak ve azimle birçok şeyin de üstesinden gelebiliyorlar. Bugün de çocuklarımız, çalışarak hazırladıkları 23 Nisan gösterisini sundular. Böyle sorumluluk alarak gösteriye çıkmaları, onlara çok büyük moral oluyor. Okulumuzda toplam 45 öğrencimiz var. Onlara en iyi eğitimi vermeye çalışıyoruz."



- Kayseri