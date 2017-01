Görme Engelli Ceylan'ın Okuma Azmi

İZMİR'de, seviye tespiti ardından eğitimine 5'inci sınıftan başlayan görme engelli 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ceylan Avşar, Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında 91.6 puan aldı. Fen Bilgisi Öğretmeni Necla Ersoy, Ceylan'ın bu başarısını beklediklerini, çok zeki bir öğrenci olduğunu söyledi. Ceylan, kendisi gibi görme engellileri eğitime önem vermelerini tavsiye etti.



Görme engelli 14 yaşındaki Ceylan Avşar, Buca'da yaşayan Şirin ve Vasfiye Avşar çiftinin 6 çocuğundan en küçüğü. Ceyla'nın ablaları, 25 yaşındaki Nuray ve 21 yaşındaki Songül de kendisi gibi görme engelli. Evde üç aylık eğitimle Braille alfabesiyle okumayı öğrenen ablaları ve görme engeli bulunmayan ağabeyi, 19 yaşındaki İbrahim Avşar liseyi açıktan okuyarak eğitimlerini devam ediyor. Ailesinden ayrı kalmak istemediği için yıllarca okula gitmeyi reddeden Ceylan, ablası Nuray'ın ısrarıyla Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu'na başvurdu. Ceylan, yapılan seviye sınavını başarılı ile geçerek 5. sınıfa yerleştirildi. Daha önce bildiği her şeyi ablalarından öğrenen Ceylan, okulda görme engellilerin kullandığı Braille alfabesi ile okumayı öğrendi. Şuanda 8. sınıfta olan Ceylan, ilk dönem not ortalamasıyla okul birincisi olurken, TEOG sınavında da 91.6 puan aldı.



EĞİTİME ÖNEM VERSİNLER



Eğitim- öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi ile karne heyecanını yaşayan Ceylan, kendisi gibi görme engellilerin eğitime önem vermelerini istedi. Ders çalışmayı sevdiğini belirten Ceylan, "Okulda dersleri eğlenerek işliyoruz. Ben daha önce okul yatılı diye gelmek istemiyordum. Ablamın ısrarıyla başladım. Şuan okulumu çok seviyorum" diye konuştu. Derslerini çok iyi dinlediğini belirten Ceylan, şöyle dedi:



"Öğretmenlerimin yazdırdıklarını tekrar tekrar okuyorum ve test çözüyorum. Sınıf arkadaşlarımla sürekli beraber ders çalışıyoruz. Anlamadığımız yerleri birbirimize anlatıyoruz. Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri bir ilgim var. Türkçe öğretmenliği okumak istiyorum. Bildiklerimi başkalarına öğretmeyi çok seviyorum."



EV ÖDEVLERİ DE BRAİLLE ALFABESİYLE



Öğretmenlerinin ev ödevlerini Braille alfabesi ile çıkartmaya özen gösterdiğini söyleyen Ceylan, "Bazı derslerde ise ses kaydı alıp bize veriyorlar. Derslerimizde bize kolaylık oluyor. TEOG sınavına da aynı şekilde çalıştım. Sınavlara yanımızda okuyucularla giriyoruz. Onlar bize soruları okuyorlar bizim verdiğimiz yanıtlar işaretleniyor. Şekilli sorular ise betimleme ile birlikte geliyor" dedi.



GÖRMEMESİNE RAĞMEN IŞIK KONUSUNU ÇOK İYİ ANLADI



Okulun Fen Bilgisi Öğretmeni Necla Ersoy ise Ceylan'ın çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Başarı bekliyordum ve bizi yanıltmadı. Görmemesine rağmen ışık ünitesini çok iyi anladı. Çok dikkatli ve soruları çok iyi çözüyor. Düzenli şekilde dersine çalışıyor. Görme engelli öğrencilerin derslerine ilk girdiğimizde tabii ki bir bocalama oluyor. Ama zamanla onlara yönelik çalışmayı öğreniyorsunuz. Ben bazı soruları kabartma malzemeler kullanarak onların dokunarak anlayabileceği hale getiriyorum. Ayrıca sınıf mevcudunun az olması da bir avantaj. Çocuklarla birebir ilgilenme fırsatımız oluyor" dedi.



"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİL"



Aşık Veysel Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nun Müdürü Rasim Eren de Ceylan'ın başarısıyla gurur duyduklarını söyledi. 5'inci Sınıfa kadar hiç okula gitmeyen Ceylan'ın kendi çabası ve öğretmenlerinin desteğiyle kısa sürede bu seviyeye geldiğini belirten Eren, "Hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Ceylan bunun en güzel örneğidir" dedi.



AİLELERE DE BRAİLLE ÖĞRETİYORLAR



Görme engellilerin kendilerine uygun eğitim veren bu tür okullara gönderilmesi gerektiğini söyleyen Eren, şöyle konuştu:



"Onların burada eğitim almalarının geleceklerine daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Okulumuzda çocuklar Braille alfabesini öğrenecekler. Normal okula gönderilen çocuklar ezbere eğitim yapıyorlar. Aralarından dahi çıkanlar başarılı oluyor fakat tamamının başarılı olması mümkün değil. Burada Braille alfabesi öğrenmeleri çok önemli. Bizim birinci kademedeki öğretmenlerimizin hepsi özel eğitim mezunu ve tecrübeli. Sınıflarımız 5-6 kişilik sınıflar. Geçen yıl Bornova'da TEOG'ta özel okulların da önünde 2. sıradaydık. Çocukların bu başarısı çok önemli. Geçen sene tüm öğrencilerimiz Anadolu liselerine yerleştirildiler. Ayrıca biz Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile ailelere de Braille alfabesini öğretiyoruz. Böylece evde çocuklarının derslerine yardımcı olabiliyorlar."



Öğrencilerini mezun ettikten sonra da eğitimlerini takip ettiklerini söyleyen Eren, "Lisede tabii ki bazı ihtiyaçları oluyor. Okul idaresi ve öğretmenleri bize başvuruyor. Biz de tablet ve kağıt konusunda destek veriyoruz. Rehber öğretmenlerimiz sıkça okullarını ziyaret ediyor. Çocuklarımız bir meslek edinip iş bulana kadar peşlerini bırakmıyoruz" dedi.



Aşık Veysel Ortaokulu'nda 129 öğrenci eğitim alıyor. İlk ve ortaokul seviyesindeki bu öğrencilerin 34'ü yatılı olarak okulda kalıyor. Diğer öğrenciler için ise İzmir'in her yerine ücretsiz servisler kaldırılıyor. Okulda kalan öğrencilere 3 öğün yemek ve harçlık veriliyor.



